Impugnan reserva del informe del gobierno estatal sobre AVGM, confirma IAIP

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) recibió el recurso de revisión promovido por un particular para impugnar la reserva, por un año, del informe que el gobierno del estado presentó en el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres (AVGM).

El lunes pasado, Organizaciones Sociales Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas informaron que a una persona le fue negado el acceso a dicho informe, con el argumento de que no está disponible por ese periodo de 12 meses. Por tanto, el peticionario se inconformó ante la respuesta de la autoridad.

En este sentido, Marlene Alonso Meneses, comisionada presidenta del IAIP, confirmó que “al parecer estamos en la admisión (del recurso de revisión), la verdad es que todavía no sé la ponencia a la que le va corresponder conocer de ese asunto; sin embargo, ya se hará obviamente lo conducente”

Pero –apuntó- en el caso de asuntos que se tienen que dirimir o los recursos de revisión, son cuestiones que aún no se determinan; por lo que es información que no se puede todavía ni siquiera dar, no se puede adelantar, hasta en tanto no haya recaído una resolución y que ésta haya causado estado”.

Marlene Alonso Meneses refirió que la fecha de resolución dependerá de la litis (discusión) del mismo, pues si bien se establecen plazos, en ocasiones cada una de las partes ofrece pruebas para desahogar.

“En los recursos de revisión se pide al sujeto obligado (en este caso, el gobierno estatal) que remita un informe en el que señale si es cierto o no el acto impugnado, que envié las pruebas necesarias y suficientes para acreditar su dicho y los alegatos”, indicó.

La comisionada presidenta del IAIP aseveró que la resolución estará en función del avance de este procedimiento, por lo que prefirió no señalar una fecha.