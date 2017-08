Puebla será sede de un seminario científico con perspectiva de género

Contar la otra parte de la historia que no se está contando; sobre todo, de aquella que tienen que ver con la ciencia, apartado en el cual las mujeres no han sido nombradas ni visibilizadas de manera justa. Ese, es uno de los propósitos del Seminario de formación de habilidades profesionales con perspectiva de género que se realizará del 6 al 9 de septiembre en el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), aquí en la ciudad de Puebla.

Hasta el próximo 20 de agosto, este acto académico mantiene abierta su convocatoria para que científicas radicadas en este estado participen sin costo alguno en el amplio programa del seminario organizado por la UAP, la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, mejor conocida como Red Mexciteg, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Belinka González Fernández, académica de tiempo completo en el departamento de Ciencias e Ingenierías de la Ibero Puebla, es una de las organizadoras del seminario integrado por conferencias, mesas redondas, talleres y presentación de trabajos de investigación que busca reforzar la vocación de las participantes para que reflexionen sobre las condiciones en las que desarrollan su carrera, así como para retroalimentarse de la experiencia de investigadoras consolidadas.

Durante una entrevista, la doctora en Física señaló que el seminario está dirigido a mujeres miembros del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, así como posdoctorantes e investigadoras jóvenes, quienes recibirán capacitación en habilidades clave como la escritura de artículos y proyectos, así como las posibilidades de financiamiento y redes de colaboración.

La también divulgadora científica refirió que en el caso de las mujeres en las ciencias habría que pensar su vida científica dentro de una “gráfica de tijeras” en la que su desempeño de excelencia no corresponde con su trayectoria, ya que mientras en los hombres aumenta su presencia, en el caso de las mujeres ésta disminuye.

Este comportamiento, señaló González Fernández, es mundial ya que lo mismo se da en países africanos que en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Precisamente, refirió que como un esfuerzo para mermar esta disparidad entre géneros, surgió este seminario que tuvo su particularidad en México con un taller homónimo que alcanzó tres ediciones.

Estimó que es necesario hablar de género en la ciencia debido al presupuesto de que las mujeres en la ciencia son menos en número que los hombres. Agregó que un seminario como este, intenta nivelar esas desventajas sistémicas.

“Existe una polémica sobre si debe haber espacio para el género masculino en proyectos como este, ya que un espacio mixto no permite una dinámica de confianza y libertad en las mujeres; no obstante, creo que no se puede educar en materia de género, educando a la mitad de la población”, confió Belinka González.