Claudia Reyes deja el Museo de Santa Mónica para ser la nueva directora del Murep

Hace unos días, tras más de seis años de dirigir el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica, la arquitecta Claudia Reyes Flores dejó esa plaza para ser la nueva encargada del Museo Regional de Puebla (Murep), ambos recintos del INAH.

En un acto protocolario celebrado a puerta cerrada en el Centro INAH Puebla, su director Víctor Hugo Valencia Valera realizó el nombramiento. Con ello, se dio la salida de Delia Domínguez Cuanalo, quien por más de un lustro se desempeñó al frente del Murep.

“Gracias al antropólogo por esta oportunidad, por la nueva asignación que me encarga”, dijo Reyes Flores, en un video que puede verse en el sitio de Facebook del Museo de Santa Mónica. En él, la arquitecta de profesión señala que en sus 13 años como trabajadora del INAH en Puebla, todo ha sido un reto.

Han sido “retos, trabajos, que llevamos a cabo en el Museo de Santa Mónica… (ahí) se creó un gran equipo de trabajo, y a través de todas las carencias, combinaciones, amistades y gestiones (hicimos) que se pudiera levantar no solo en el contenedor –el edificio– sino en sus contenidos”.

Al referir que también estuvo al frente del Museo de Loreto, Claudia Reyes dijo que en los museos del INAH en Puebla “hay problemas pero tienen una pertinencia a mediano y largo plazo”. Asimismo, expuso que pese a su ausencia en el Museo de Santa Mónica “se quedará el trabajo” hecho en dicho espacio.

Sobre su designación al frente del Murep, estimó que “son retos mayores” el estar en este espacio no solo por el propio edificio, sino por el conjunto que implica el ser un museo regional y el Centro INAH Puebla. “Aquí si voy a tener la oportunidad de trabajar más de cerca con los investigadores. Si –en Santa Mónica– hacíamos cosas maravillosas espero que sea así aquí. Tenemos infraestructura que se tendrá que mejorar, (pero) me da gusto que los retos son interesantes y diferentes. No voy a quedar mal ni voy a hacerlos quedar mal: ni al director ni al INAH. Vengo a sumar equipos, a ser parte de ustedes y empezar a organizar todo en casa”, expuso.

Cabe recordar que Claudia Reyes estuvo al frente de los cambios estructurales, museográficos, museológicos y de difusión que se realizaron en el Museo de Santa Mónica durante cinco años, y definieron su apertura en diciembre de 2011. Las remodelaciones hicieron que el museo se mantuviera cerrado a la visita de los turistas a la par que permitieron descubrir algunos elementos que se mantenían ocultos.

Uno de los hallazgos ocurrió en 2005 cuando se intervino el ala derecha del patio de profesas, en el que se descubrieron algunos vestigios de lavaderos que remiten a los primeros años del convento agustino. Otro ocurrió en 2010 cuando se hizo una intervención en la casa civil; es decir, en el edificio principal que fue construido a principios del siglo XIX, pues en una de las salas se recuperó una tina de baño conocida como “placer”. Dicho objeto se sumó a las dos que forman parte de la colección.

Los trabajos consideraron el remplazo de vigas, así como cambio total de los sistemas eléctrico e hidráulico debido a que el drenaje, que fue colocado en el siglo pasado, provocaba pequeñas inundaciones y humedad en época de lluvias. De igual forma se remodelaron los servicios sanitarios y el vestíbulo, además se sustituyeron los pisos del siglo XX que guardaban humedad por otros de madera; también se reemplazaron los marcos de las ventanas y de puertas: de madera a metal.

Asimismo, tanto en el Coro Bajo –donde eran veladas y sepultadas las monjas– como en el Coro Alto –donde las religiosas oraban y cantaban diariamente–, se realizaron resanes en las paredes que presentaban grietas provocadas por el temblor de 1999. Las dos escaleras del inmueble conventual también sufrieron cambios: la primera de ellas, que era de cemento y azulejos y databa de principios del siglo XX, fue retirada por completo debido al gran deterioro que tenía, y en su lugar se colocó una de mármol mucho más resistente. En tanto que a la segunda, del siglo XVIII, se le reintegraron las piezas faltantes y fue sometida a una limpieza para recuperar el brillo de sus azulejos.