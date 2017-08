Reportan a CCI daños en cultivos de cebada, trigo y maíz, por exceso de agua

Debido a exceso de humedad, algunas superficies sembradas de cebada, trigo y maíz han sido afectadas, por lo que la Central Campesina Independiente (CCI) ha recomendado a agricultores reportar los daños a las autoridades, a fin de que sean beneficiados con el Seguro Catastrófico.

Claudio Flores Espina, dirigente estatal de esta organización, señaló que algunos agremiados han reportado esta situación, sin embargo, aún se desconoce el número de hectáreas perjudicadas.

En el caso de cebada –indicó- es en un buen porcentaje, porque al haber mucha agua adquiere un color amarillo, lo cual inhibe una buena producción. Esta circunstancia se registra particularmente en municipios de la región poniente de la entidad: Calpulalpan, Hueyotlipan y Nanacamilpa.

“Porque hay áreas que son cañadas y no tienen salida de agua. Al no haber piso, hay un impacto. Sí habrá cosecha pero no como debe ser dentro de un ciclo regular donde el tiempo se comporta de forma favorable”.