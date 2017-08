La Universidad Madero, con grandes aspiraciones en ABE

Está por reiniciar la actividad en la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil y es por eso que el equipo de Umad, protagonista en la última campaña dentro de la Conferencia Centro División 1, se prepara en el Gimnasio Enrique Taylor para llegar en óptimas condiciones a la jornada inaugural.

Para la temporada que está por iniciar uno de los referentes de la quinteta maderistas será Manuel Yáñez, estudiante de Ingeniería Industrial y Rentabilidad de Negocios, quien es uno de los jugadores con más experiencia.

Manuel Yáñez afirmó que el representativo de la Universidad Madero tiene argumentos para competir por los primeros lugares de la Liga ABE ya que a la base del roster se sumaron nuevos elementos con cualidades importantes, lo que resulta en un equipo más fuerte y unido.

Al respecto, el estudiantedeportista de Umad comentó: “Considero que será una buena temporada y llena de grandes resultados ya que el equipo está a buen nivel con los jugadores que permanecemos y con los refuerzos que llegaron. Estaremos compitiendo por entrar a los Ocho Grandes y estoy seguro de que nuestro equipo estará unido para conseguir todos los objetivos que nos estamos planteando y todo esto con base en trabajo y disciplina. En esta pretemporada trabajamos muy duro y eso se verá reflejado con buenos resultados una vez que inicie la campaña en la Liga ABE”.

Por otra parte, Manuel Yáñez, como uno de los integrantes del equipo de basquetbol con más experiencia, realizó un balance de su labor como estudiante–deportista de Umad.

“Desde que llegué a Umad he mejorado tanto en lo deportivo como en lo académico y si bien como todo deportista he tenido momentos complicados lo cierto es que en las últimas temporadas alcancé la madurez como deportista y estudiante y eso me sirve tanto en la cancha como fuera de ella”.