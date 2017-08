Semana roja

De que dios dice a dar… La semana empezó con la noticia de la riña navajera entre William Palacios y Julián Quiñones. Ambos la calificaron de “normal” (?), pero la directiva de Lobos opinó distinto, separó al primero del plantel –adiós para siempre adiós– y decidió castigar al goleador de la sorprendente Manada universitaria. Bien hecho. Una institución que se rige por normas éticas, de las cuales están enterados todos sus integrantes, debe tener el valor de aplicarlas, llegado el caso. Y un equipo que tan bien ha empezado –defendiendo un proyecto deportivo, un comportamiento igualitario e inclusive un estilo de juego– hace perfectamente en apegarse a sus propios códigos y principios en cualquier circunstancia.

Con esto decimos que hay que confiar en que, efectivamente, la investigación interna llevada a cabo por la directiva y el cuerpo técnico fue honesta y respetuosa de dicho código, y que, efectivamente, la culpa mayor recayó en el expulsado Palacios, y la menor en Julián Q, que por cierto, en la reyerta resultó lesionado por su paisano. Ahora bien, si el grave incidente repercutió en el ánimo del grupo y se reflejó ayer en el México 68 es otro cantar. Pero lo primero es lo primero, y la directiva se ha comportado con entera congruencia al aplicar la deontología de la BUAP para zanjar el penoso asunto.

Rafa Rafita y Azteca

Distinta conducta siguió TV Azteca, dueña del Atlas, codueña del Puebla, propietaria del Morelia y de todo ese etcétera capaz de devorarse de un leonino bocado las promesas de acabar “ahora sí” con la multipropiedad, que emitieron en su momento los del pacto gavillero. Nada más caer la noticia de la probable colusión del veterano káiser de Michoacán con el narco, los mandamases de la segunda televisora del país se apresuraron a desligarlo del plantel rojinegro. Vale decir, que lo declararon culpable anticipándose al veredicto de los jueces, al cortar toda relación contractual –sin liquidación ni nada– con quien ostentaban como el orgulloso capitán de su equipo.

Mala cosa es que Rafael Márquez haya sido vinculado a un capo mafioso de tantos –brotan como hongos, y no sólo en el terreno de lo “ilegal” y “prohibido”–, y peor indicio que fuese la fiscalía gringa, de la mano de la DEA, la que detonó el escándalo al hacer pública la acusación, insertando la efigie del futbolista entre las ramificaciones de la banda del tal Raúl Flores Hernández, a buen recaudo ya en un penal jalisciense. Las sanciones de las autoridades de EU implican la congelación precautoria de cualquier propiedad o cuenta bancaria que Márquez, Álvarez y el resto de afectados pudieran tener en ese país, aunque sin incurrir por ahora en incautaciones ni cargos criminales en su contra.

Normalmente, podría calcularse que Rafa Márquez, aunque eventualmente sea declarado culpable de hacer de prestanombres y lavado de dinero, no tiene por qué temer un destino entre rejas. Hasta las cachas ha estado compinchado con el narco Julio César Chávez –pongamos por mal ejemplo– y las autoridades jamás se atrevieron a tocarlo ni con el pétalo de una mirada. Ese respeto reverencial por los deportistas de élite nada tiene que ver con el deber ser que alguna vez les colgaron los empeñados en hacerlos pasar por espejos de virtudes y “modelos” de comportamiento para la niñez y la juventud, un cuento que ya no se creen ni los niños de kínder, bien surtidos como están, ellos y sus mayores, de “modelos ejemplares”, en la vida real y en las famosas redes. No puede ocultarse, en cambio, que su verdadera red de protección es la relación simbiótica existente entre ellos y el mundo de la política. Y, claro, el temor de que, si empiezan a hablan, se pongan a señalar cómplices, con nombres y apellidos sonoros a diestra y siniestra.

Pero cabe también la posibilidad de que un gobierno tan urgido de credibilidad como el actual esté pensando en la conveniencia de colgarse de este caso delictivo para exhibir “mano dura” contra los culpables, aprovechando la relativa celebridad de éstos para “lavarse la cara”. Como si fueran exgobernadores, vaya. Tentación basado en la certeza de que siempre habrá legiones de ingenuos dispuestos a picar cualquier anzuelo, por desesperado que parezca. Por lo pronto, la secretaría de Hacienda, para no ser menos que su par norteamericana, procedió a congelar las cuentas de Márquez, esposa y familiares, así como a poner bajo tutela ministerial dos de las muchas empresas que Rafita posee, y que la investigación del gobierno del país vecino puso en la picota. Nuestras brillantes autoridades –nada rápidas pero por una vez “furiosas”– matan así dos pájaros con la misma pedrada: aparentan rigor ante la opinión pública y se mantienen obedientemente alineados con las directrices de Washington. Eso sí, tendrían que explicar lo de los 77 millones “donados” a las empresas “altruistas” de Márquez en años recientes. Pero también cabe la posibilidad de que ese detalle lo omitan, siguiendo su práctica habitual.

En fin, ya se verá. Por lo pronto, Osorio pierde su referente y asesor áulico en el Tri.

El Puebla, al garete

Lo de la franja estaba cantado: destrozados a conciencia el plantel, la moral de grupo y hasta la dirección técnica, lo visto hasta aquí –y lo que venga después– guarda perfecta congruencia con la idea de acabar con nuestro histórico equipo. Ahora roba puntos del Cuauhtémoc hasta un adversario tan inocuo como Xolos, otra víctima del desastre administrativo del futbol “profesional” de México. Y la explicación es sencilla: los delanteros (?) del Puebla no meten gol ni al arco iris, pensar un creador de juego es sueño guajiro, y la defensa sigue siendo un tembladeral a merced de cualquiera. Con la novedad de que el arbitraje ya se convirtió en factor agregado, pues de otra manera no se explica que el viernes anulasen un gol legítimo –por casual que haya sido– y luego convalidaran el empate tijuanense con el anotador viviendo y viniendo del fuera de juego.

Pero ya ni ánimos para protestar tienen jugadores y técnicos locales. Tampoco la afición, el gran ausente –junto con el futbol– de los cascareros partidos de la franja.

Supercopa

En el papel, el anual desafío entre el vencedor de la Liga de Campeones y el de la Liga de Europa suena bárbaro, duelo en la cumbre, noche de cuento de hadas. En la realidad, el enfrentamiento del Real Madrid y el ManU de José Mourinho fue una prolongación, lujosa si se quiere, de la pretemporada de ambos, que salieron simplemente a cumplir, jugando a medio gas y sin complicarse la vida. Día de fiesta para Macedonia, donde el futbol grande no se ha aposentado jamás, y engañoso 2–1 favorable a los de Zidane –los merengues esta vez se chamuscaron: vestían de negro.

El Madrid les paseó el balón a los ingleses una y otra vez delante de las narices, y los reds ni lo olían. Pero un rechace desafortunado de Keylor Navas –aprovechado por Lukaku (61’)– y los rebotes en el marco de sendos cañonazos de Casemiro y Benzemá redujeron al mínimo un marcador que debió ser de goleada, pues el cuadro de Mou nunca supo qué hacer con la pelota ni con el partido. Anotaron por el vencedor Casemiro (23’) e Isco (51’).

Lo dicho: Bolt da pena

No saber retirarse a tiempo le ha costado caro a Usaín Bolt. En los mundiales de atletismo, el legendario velocista jamaiquino terminó por romperse, literalmente, en la prueba de 4 x 100, dejando a su equipo en el mayor de los ridículos.

He aquí otro ejemplo –y no solo para niños y jóvenes– de cómo la ambición de unos millones más puede acabar con la reputación más sólida. O lo que quedaba de ella.