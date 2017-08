El Congreso del estado no legislará sobre matrimonios igualitarios pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia

Justificó la postura en que el máximo tribunal de justicia del país, en la sentencia que dictó el 1 de agosto pasado, no ordenó a los diputados de manera expresa emprender un trabajo de adecuación normativa.

Para el líder parlamentario y coordinador del grupo legislativo del PAN no es necesario cambiar ese ordenamiento ni ningún otro, porque los juzgados del registro civil ya están obligados a celebrar ese tipo de uniones.

El presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, cerró cualquier posibilidad de que se reforme el marco normativo del estado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó artículos del Código Civil local por no considerar esa figura.

“No hay mucho más que hacer por parte del Congreso, más bien es un tema ya de aplicación estricta que tendrán que hacer directamente los registros civiles”, enfatizó Jorge Aguilar Chedraui, quien fue secretario de Salud durante el gobierno anterior del panista Rafael Moreno Valle.

–¿Le corrigieron la plana al Congreso dado que la SCJN autorizó los matrimonios igualitarios en el país desde hace muchos meses? –le cuestionó un reportero.

–He respondido no menos de 100 veces esa pregunta y lo hago con mucho gusto nuevamente, pero mi postura va a ser la misma: no estaba en la agenda legislativa, no había una mayoría suficiente para aprobar la iniciativa –arguyó.