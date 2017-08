Los mayas y la belleza

En el Museo Nacional de Antropología se encuentra la exposición temporal Mayas, el lenguaje de la belleza en la que se exhiben esculturas, relieves, retablos, cerámica policroma, tallas en hueso y piedra, collares, pectorales pulseras y otros abalorios de jade, concha y otros materiales. El boletín de prensa de la Secretaría de Cultura reporta que los “simbolismos en torno al cuerpo, la naturaleza, los ciclos de la tierra y las deidades que gobiernan los diversos niveles del cosmos, son presentados, a través de 333 piezas que conforman la magna exposición…”, rica demostración de la expresión de las diversas culturas que integran lo que hoy denominamos lo “maya”. La exposición presenta piezas de los periodos clásico y posclásico procedentes de lugares diversos, como Palenque y Toniná, en Chiapas; Chichén Itzá y Ek–Balam en Yucatán; Jaina y Calakmul en Campeche; Pomoná y Comalcalco en Tabasco; Noh Ka y Xel Ha de Quintana Roo, por mencionar algunos de los sitios más importantes. Existen múltiples razones para asistir al museo a observar la exposición. Para empezar, la selección de piezas que encaja en las categorías presentes como el cuerpo, la naturaleza, el tiempo y las deidades, no sólo es pertinente para comprender estas temáticas, sino que destacaron también su factura compleja y valor artístico. Vale dedicar mucho tiempo a detallar cada una de las piezas, a comprender trazos y a encontrar tendencias. De hecho, es notable la cantidad de piezas que se exhiben de Jaina, lugar emblemático donde se han encontrado numerosas estatuillas que muestran a personajes cuya importancia en la vida de la cultura que las produjo fue tal que decidieron dejar tras de sí una muestra de su paso por el mundo. Sorprende la belleza y la pericia con las que fueron trabajados. A su vez, es curioso el elevado número de piezas que hay de Toniná, centro del que se conoce tan poco fuera del mundo académico y de la vida de los arqueólogos –no al menos como Palenque, del que se han publicado libros, artículos y del que se han hecho documentales y programas de televisión.

Por otro lado, la museografía es estupenda, a cargo de la curadora Karina Romero Blanco quien “dio a conocer –de acuerdo a otro boletín de la Secretaría de Cultura– que en esta edición de la exposición se han integrado 35 piezas inéditas, con respecto a las anteriores presentaciones; varias de ellas tuvieron un arduo trabajo de conservación. Mencionó los casos de dos paneles procedentes de Pomoná que representan a uno de sus gobernantes y a su consorte, y la representación en madera de un enano, también procedente de ese sitio tabasqueño; un fragmento de textil descubierto en la Cueva de El Lazo, en Chiapas; una vestimenta ritual hecha con conchas, que semeja las escamas de un pez, encontrada en Oxtankah (Quintana Roo), y la figura de un hombre sosteniendo un pescado, proveniente de Ek Balam, Yucatán”. La austera museografía, la estupenda iluminación y la completa, pero sencilla información que encontramos en cédulas y paneles, hacen que la exposición sea muy disfrutable y motive el conocimiento posterior de la cultura. Empero, quizá una las cosas fundamentales que tiene la exposición, es la interesante reflexión que puede producir en nosotros, pues puede llevarnos más allá de la apreciación estética de la obra o de la valoración histórica de la colección, a una reflexión más en torno a la alteridad. En efecto, la cavilación sobre el “otro” se encuentra presente en todo el recorrido, no sólo porque tenemos textos extraídos de los cronistas que observaron la expresión maya de primera mano, como Landa, sino que tenemos una visión propia, desde nuestra historia de vida misma, desde nuestra individualidad irremediablemente determinada por nuestra colectividad.

Como bien dice José Alejos al hablar sobre la identidad y la alteridad en Bajtin en un artículo publicado en Acta Poética de la UNAM en 2006: “Es así, con la ayuda del otro, como el yo construye su identidad. De allí que encontremos en Bajtín una arquitectónica en la identidad del sujeto, consistente en una triada de relaciones básicas que son: yo–para–mí, yo–para–otro, y otro–para–mí. Es la arquitectónica resultante de las relaciones del yo consigo mismo (su percepción interna, su autoimagen), y las relaciones de ese yo con el otro. Así pues, estamos frente a una identidad construida y sobredeterminada por la alteridad”. Por supuesto, una identidad determinada por nuestro espacio y tiempo, lo que hace que observemos no sólo las piezas sino la belleza misma en ellas y de lo que representan desde nuestra propia idea estética, lo que hace que nuestra interpretación sea enteramente subjetiva. Sirva un ejemplo para explicar lo que comento: el día de hoy, nuestra cultura mexicana añade al adorno corporal el tatuaje, las perforaciones y, aunque en menor proporción, la escarificación, por lo que habrá mayor identidad de los espectadores con las piezas que detallan estas expresiones en el arte maya. Esta exposición, hace unas dos décadas, no hubiera producido ese efecto; por el contrario, habría arrojado sorpresa y rechazo. Por tanto, la reflexión sobre la visión del otro, no importa si es histórico o presente, se ve motivada por la exposición y produce efectos curiosos donde la cavilación y la sorpresa son la tónica. Para mí, el que una exposición te lleve a eso, es sumamente estimulante.