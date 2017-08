Inviable la reinstalación de docentes no evaluados en 2015: SEPE

La reinstalación de 25 docentes cesados por no evaluarse en 2015, como lo solicita el Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “no es viable”, porque no hay un ordenamiento que la establezca, sostuvo Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

“Ellos salieron del Servicio Profesional Docente debido a que no cumplieron con lo que la Ley General” en esta materia marca, que es esa evaluación de 2015 y hasta este momento “no hemos tenido una señal para que los incorporemos”, indicó.

Entrevistado por medios de comunicación después de la inauguración de la “Feria de Regreso a Clases”, el funcionario aseveró que tiene conocimiento que esos docentes promovieron juicios para defender sus derechos laborales, los cuales se encuentran en trámite, por lo que la SEPE estará pendiente del avance.

En torno al señalamiento de la CNTE, en el sentido de que en algunas entidades los mentores que enfrentan la misma situación, sí han sido reinstalados, mientras que en Tlaxcala no, el secretario remarcó su postura al respecto.

Puntualizó: “Porque no tenemos un mandato que lo indique, pero si en otros estados llegaron a algún acuerdo, legalmente no están obligados a hacerlo”. Enfatizó que en el caso local “de momento no tenemos otra alternativa. No hay indicación legal”.

Manuel Camacho dijo que una comisión se reunirá con el grupo que inició un plantón en el Congreso local, en demanda de la reinstalación. “Para escucharlos y analizar sus propuestas y ver qué es lo viable. Desde luego, su exigencia central, en los términos en que lo plantean, no es viable”, recalcó.

El secretario llamó a grupos y a ciudadanos a defender sus derechos, como los laborales o de cualquier índole, “pero en el marco de respeto a los de las demás personas”.