Propone edil que Federación etiquete recursos de municipios para sanear el Zahuapan–Atoyac

El alcalde de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez se pronunció porque el gobierno federal etiquete recursos destinados a los municipios para el saneamiento del río Zahuapan–Atoyac, pues de otra manera consideró que será difícil invertir los 2 mil 400 millones de pesos requeridos para atender este problema, de acuerdo con una estimación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista, dijo que desde hace tres meses ha estado en contacto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Conagua con el objetivo de establecer compromisos para sanear completamente las aguas residuales, pues durante “muchos años no ha habido el cuidado ecológico y las medidas a realizar son dar mantenimiento a todas las fosas sépticas de las comunidades de Yauhquemehcan”.

Además, plantea que se cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales a nivel regional, pues a un ayuntamiento le es complicado dar mantenimiento y operar una infraestructura de este tipo. “Si nos juntamos tres, cuatro o cinco municipios, creo que es la mejor solución para que entre todos le demos mantenimiento”, reforzó.

Destacó que la Conagua le informó que se requieren alrededor de 2 mil 300 o 2 mil 400 millones de pesos para sanear el río Zahuapan–Atoyac, por lo que al ser los municipios dependientes en alto grado de las aportaciones del gobierno federal y estatal, planteó que se etiqueten recursos desde el presupuesto para este rubro.

Refirió que son 38 municipios del estado de Tlaxcala los que están involucrados en el saneamiento del río Zahuapan–Atoyac, aunado a los del estado de Puebla.

“Necesitamos el apoyo del gobierno federal, que ya vengan recursos etiquetados para tal fin y no se muevan, porque los gobiernos municipales y estatal tenemos un presupuesto, pero hay otras demandas que la ciudadanía nos pide, la gente no toma en cuenta que hay trabajos en cuanto a agua potable y drenajes que van ocultos y dice que no se está haciendo nada”, mencionó el alcalde.

Analizó que si año con año se etiquetan recursos para aplicarlos directamente a acciones de saneamiento de las descargas residuales, “de esa manera vamos a salir adelante, porque cuando no se etiqueta se ocupa en otras cosas que también son necesarias”.

Villarreal Chairez destacó que el ayuntamiento de Yauhquemehcan sí cobra el saneamiento de aguas residuales en la cuota de agua potable que paga la población en las comunidades, pero “estamos platicando con las localidades de que ya es conveniente que se cree un organismo descentralizado para que sea independiente de la administración municipal y ya no haya comités en cada comunidad que complica el cobro del servicio”.