“México no tiene remedio”, afirmó Rius, quien falleció hoy a los 83 años de edad

Rius, sobrenombre artístico de Eduardo del Río García (Zamora, Michoacán, 20 de junio de 1934- Tepoztlán, Morelos, 8 de agosto de 2017) se fue convencido de que “este país ya no tiene remedio”. Este martes, a los 83 años de edad, falleció quien fuera considerado un referente cultural del país, maestro informal de muchos mexicanos, el más entrañable de los caricaturistas y formador de conciencias.

Eduardo del Río figuró entre los máximos exponentes de la caricatura mexicana e hizo del humor una forma de vida, se trazó un objetivo y lo cumplió: cultivar la caricatura. Por ello en cada uno de sus libros de historietas rompió con la solemnidad para abordar con humor temas de filosofía, capitalismo, marxismo, historia, religión y hasta nutrición vegetariana.

Durante más de cinco décadas orientó, divirtió y formó a miles de vegetarianos y ateos; también politizó a muchos mexicanos con sus historietas Los supermachos y Los agachados.

Elena Poniatowska lo consideró como uno de los grandes educadores de México del siglo XX, mientras Carlos Monsiváis dijo en su momento que en el país existen tres secretarías de educación: la SEP, Televisa y Rius.

Aquí en Puebla, en una de sus últimas visitas a la ciudad, dijo convencido que por lo menos desde la política y la democracia, México parece no tener un futuro. “Todas las elecciones son un fraude, en la última se dedicaron a comprar el voto. Yo no veo que haya esperanza, porque nuestra definición de democracia no nos permite que la política haga ciudadanos conscientes y participativos. Les recomiendo que no sean negativos como yo, y traten, entonces, de organizarse”, mencionó acompañado de un centenar de lectores.