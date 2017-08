Agredido en El Carmen Tequexquitla pide a la PGJE que investigue hechos

José Agustín Merino Vega, quien fue agredido en un bar de El Carmen Tequexquitla, solicitó la intervención del Congreso local para que exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a iniciar la investigación sobre estos hechos en su contra y los responsables paguen el daño.

De acuerdo con su versión, la noche del pasado 30 de julio acudió a un bar ubicado en el centro de El Carmen Tequexquitla cuando una persona comenzó a agredirlo sin motivo aparente, sin embargo, tras concluir esa riña sin mayores consecuencias, Merino Vega salió del bar.

Sin embargo, abundó, personal que labora en ese negocio salió tras él y después de golpearlo lo introdujeron nuevamente al lugar denominado Vinata bar para seguir agrediéndolo con patadas y botellas, hasta que uno de ellos le cortó la mejilla derecha a la altura de la boca con un pica hielo.

“Ya metiéndome uno del negocio, me empiezan a golpear entre 15 o 20 personas, el agresor regresa y me inserta un picahielo en el cachete, cortándomelo y atravesando hacia adentro, cuando se dio cuenta que ya estaba lastimado no hizo nada, pero los del bar continuaron pegándome con botellazos y patadas”.

El afectado, quien también porta un collarín, aseguró que estaba solo y aunque lo vieron sangrando sus agresores no pidieron auxilio “como correspondería por el negocio, sino que me sacaron y me dejaron a la suerte”.

“Yo fui al hospital, donde hicieron un reporte al Ministerio Público de Huamantla, tomaron mi declaración pero no han investigado nada. Igual mandaron a un médico legista, pero no me ha ido a ver, yo acabo de salir del hospital el sábado pasado, y la justicia no ha actuado”.

La PGJE ya tiene declaración del afectado

“Ahorita las lesiones ya no son tan evidentes porque ya pasó una semana, pero sí tengo todos los reportes, de cuando entre, cuando salí, lo que me pasó y lo que tengo. Pido que se investigue y se haga justicia, porque en las instalaciones esas había mucho menor de edad, la mayoría que me golpeó era menor de edad, de 15 años”.

Merino Vega dijo tener identificados a cuatro de las personas que la agredieron el pasado 30 de julio, por lo que pidió a la PGJE que investigue los hechos y que los responsables paguen los daños y los gastos que ha hecho por su salud, “que se agilice porque si no pasa el tiempo el tiempo y se olvida. Uno debe acudir a estos espacios porque se siente mal al no poder hacer nada para que haya justicia”.