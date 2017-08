Habrá bloqueo de la ciudad si el gobierno no frena asaltos y extorsiones, advierten transportistas de la construcción

El presidente del Consejo Estatal de Transporte de la Construcción del Estado de Puebla, Luis Gómez Lozada advirtió a las autoridades que tienen una semana para atender el problema de inseguridad contra el gremio, que se ha disparado en el presente año, ya que de no hacerlo bloquearan las principales calles de la capital.

Detalló que durante el primer semestre de 2017 se cometieron al menos 250 casos de robo de maquinaria y vehículos de carga contra integrantes de esta agrupación, que aglutina a tres mil constructores en la entidad.

La mayoría de los casos cuenta con carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero los procedimientos de búsqueda de maquinaria o liberación de unidades retenidas en el corralón se demoran tanto que otros constructores prefieren no denunciar, indicó.

Además de los atracos, los transportistas padecen de extorsiones de parte de elementos de tránsito de las policías estatal y municipal de Puebla, cuando ingresan a la capital a hacer entregas de materiales, agregó el dirigente.

En conferencia de prensa, Gómez Lozada denunció que los choferes deben pagar “cuotas” de entre 200 y mil pesos cuando los agentes de tránsito los detienen por arbitrariedades como tener el parabrisas estrellado.

Aseguró que en repetidas ocasiones han solicitado acercamientos tanto con el gobierno del estado así como en el municipio de Puebla, pero las autoridades no los han atendido.

Recordó que la última ocasión que solicitó una audiencia en la Secretaría General de Gobierno (SGG) entregó un oficio en el que por equivocación se escribió “Secretaría de Gobernación” y sólo por ese error no fueron recibidos.

Luego de exponer sus argumentos, el líder de los transportistas de la construcción adelantó que “si no nos reciben, si no nos dan apertura -le pido una disculpa a los pobladores- pero vamos a tener que tomar las vialidades, no lo queremos hacer porque afectamos a terceras personas. No es la vía. Pero no tenemos otra opción”, concretó.

Aclaró que la asociación no es improvisada, pues cuenta con más de siete de años de haberse conformado y recordó que durante el sexenio de Mario Marín Torres hicieron un bloqueo en la zona del Estadio Cuauhtémoc durante una visita que tenía programa el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.