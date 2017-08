Celerina Tzoni defiende la riqueza del maíz

Defensora de sus raíces, de sus tradiciones y de su tierra, María Celerina Tzoni Solís es una mujer que cuida y fomenta su cultura, pero en especial la riqueza de su maíz, el cual protege celosamente ante los embates de los productos transgénicos.

Incluso, ella es de las pocas mujeres que preparan de manera tradicional un dulce típico de su comunidad, San Juan Ixtenco, el cual es una especie de palanqueta hecha a base de maíz, denominada burritos.

A sus 81 años de edad, también es especialista en la preparación de semillas de girasol, calabaza, flores, trigos y hasta de capulín, las cuales comercializa desde hace más de medio siglo.

Y de esa actividad, así como del bordado con gancho, del cual salen hermosas blusas, logró que sus tres hijos que le sobreviven tengan una carrera profesional, ya que uno es maestro, una es abogada y otra más es enfermera y catedrática universitaria.

“Las mujeres y los hombres de mi Ixtenco somos de lucha y no nos rendimos, aunque sea de manera modesta, todos hemos hecho que nuestras familias se superen, pero sin perder el respeto y la identidad de lo que somos”, dice.

Por eso, ella se declara en defensa de su maíz morado, el azul, el color de rosa, el cacahuazintle, el gatito, el trigueño, el sangre de Cristo y una raza muy primitiva del maíz ajo y que los agrónomos denominan maíz tunicata.

Los integrantes de su familia, dice doña Celerina, lo resguardaron por recomendación de sus abuelos, quienes les dijeron: “nunca vayan a perder este maíz”, y ellos atentos a lo aconsejado lo preservaron, aun cuando no es un maíz comercial.

Pero ella y sus hijos, aunque profesionistas, no pierden tampoco el amor a su tierra y lo que ésta les da, y es a través de la transformación del maíz, tan celosamente cuidado, que lo hacen, ya nixtamalizado, en tortillas, tamales, tlacoyos, enchiladas, quesadillas, pinole, burritos y atoles, en especial el llamado atole morado que hacen con el maíz del mismo color.

“Esta bebida requiere de más de 36 horas para hacerlo, porque se empieza con la selección del maíz, bueno de la mazorca, después se desgrana para ponerlo a remojar, enseguida se muele para que sea cernido y se deja fermentar cerca del fogón. Para cocerlo, se le pone azúcar o piloncillo y canela, se deja hervir”, explica el proceso.

Al servirlo le agregan ayocotes para deleitar al paladar con una bebida que es mezcla de sabor agridulce con algunos contrastes ligeramente salados, que además es muy rico y sirve para levantar hasta los enfermos, dice doña Celerina.

Confiesa que ella y los habitantes de su municipio saben que no hay nada igual a los maíces propios. Cada grano sembrado va junto con un puñado de esperanzas para que estos fructifiquen, saben que preservar el maíz es mantener su propia forma de ser, de pensar, de comer y de vivir.

“A veces se cosecha mucho, pero en otras ocasiones solo decepciones, porque no hay mucho, ni siquiera para comer. Ahora ya las cabañuelas no nos sirven para saber cómo estará el tiempo”, refiere.

La siembra la realizan generalmente desde marzo, las plantas nacen en 11 o más días y, sedientas, esperan las lluvias que de manera esporádica llegan en mayo, pues todas sus tierras son de temporal. Para junio, si no se presentan las heladas tardías, el paisaje antes color ocre se tiñe del color verde esperanza.

En julio, cuando los maizales están en floración, los campesinos viven la incertidumbre de si la canícula traerá agua o vendrá seca, “aunque en este año ya se está pasando de agua”, pero a partir de septiembre su alegría se desborda, ya que están a punto de iniciar la cosecha, y saben que el totomoxtle les reserva la sorpresa de la forma y el colorido de una nueva mazorca.

Ellos ofrendan a la tierra su fe, sus oraciones y el sudor que generan al realizar las pesadas tareas que requiere el campo; a pesar de ello continúan sembrando.

“Cada quien sale como le puede, pero nosotros no dejamos el campo y no lo voy a dejar, porque a mi madre tierra le debo todo. Ella me dio para comer y darles de comer y escuela a mis hijos, así que ahí estaré hasta que ella misma me llame”, dice doña Celerina, mientras alista una bolsa de burritos, que es un maíz cacahuazintle que endulza y cuece con piloncillo y del cual ya quedan pocas personas que lo hacen y comercializan.