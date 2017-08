Alcalde de Ixtacuixtla apoya que se restituya el voto a presidentes de comunidad en el cabildo

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes se pronunció a favor de que se restituya el voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo, pues consideró que su participación en la toma de decisiones no generaría ningún tipo de problema si se trabaja con transparencia.

Consultada su opinión al respecto, dijo que “todo depende de cada uno de los municipios y de cada presidente, yo tuve la fortuna de ser alcalde hace muchos años y tenían el voto los presidentes de comunidad, creo que cuando se trabaja bien, abierto, limpio, no hay ningún problema; en mi caso, no sería ningún problema que tuvieran el voto los presidentes de comunidad, yo ya trabajé de esa manera y ahorita de otra, a mí me parecería bien que tuvieran participación los presidentes de comunidad”.

Señaló que Ixtacuixtla está entre los cuatro municipios con mayor número de localidades en la entidad, al contar con 23, y ese mismo número de presidentes de comunidad participa en las sesiones de cabildo en donde se abordan temas presupuestales y de ejecución de obra pública.

“En las sesiones de cabildo están los 23 presidentes de comunidad, los siete regidores, el síndico, el secretario del ayuntamiento y el alcalde, por lo que restituir el voto a los presidentes de comunidad no representa ningún problema”, insistió.

Es de recordar que se han presentado al Congreso del estado varias propuestas para revertir la modificación que se hizo en 2015 a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en la que se quitó el derecho de votar en las sesiones de cabildo a los presidentes de comunidad, con el argumento de que el voto de esa figura violenta el artículo 40 de la Constitución federal, pues carecen de legitimidad para tener representación en el cabildo, pues fueron electos solo por una población y no por el total del municipio.

Sin embargo, la bancada priista en el Congreso se ha opuesto a dicha modificación, pero abrió la posibilidad de que sea hasta 2021 cuando se les restituya el derecho de voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo.