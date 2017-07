Exige justicia madre de activista y ex periodista asesinado en Calpulalpan

“El 16 de abril de 2017 lo mataron, lo sacrificaron; no tenemos apoyo, ya vinimos a ver al procurador y nos dice que sí, pero yo necesito que se esclarezcan las cosas, porque este crimen no puede quedar impune, él no se merecía esa muerte”, clama Maura Ávila Cortés, madre del activista y ex periodista, Juan José Roldán Ávila, quien fue hallado sin vida ese día en Calpulalpan.