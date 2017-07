Aguilar, Rivera y Micalco inician gira conjunta en Puebla para rescartar al PAN

El ex senador Humberto Aguilar Coronado y los ex dirigentes del PAN Eduardo Rivera Pérez y Rafael Micalco Méndez iniciaron una gira en el interior del estado para reestructurar al ala tradicional del partido de cara a las elecciones de 2018, tras siete años de ser excluidos por el grupo albiazul del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

“Se trata de una cruzada para recuperar la identidad de Acción Nacional y salir de esta crisis que enfrenta el instituto político por la incorporación de personas que no coinciden con la doctrina”, explicó el liderazgo Rubén Darío Chacón Aguayo, quien participa de lleno en esa tarea.

La gira inició el viernes pasado en Tehuacán, continuó el sábado en San Martín Texmelucan y se retomará el próximo fin de semana en Atlixco, municipios que son cabecera distrital tanto a nivel local como federal.

Militancia, inconforme con el gobierno y la dirigencia estatal

Los afiliados que participaron en los encuentros, expuso Chacón Aguayo, manifestaron su inconformidad con la administración pasada de Moreno Valle y la actual, debido a que llegaron al poder con la bandera del PAN pero no se han apegado a la ideología partidista ni han tomado en cuenta a la militancia a la hora de ejercer el poder.

En entrevista con La Jornada de Oriente, agregó que los asistentes a las reuniones también expresaron su malestar con la dirigencia del instituto político, que comparten el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Jesús Giles Carmona, y la secretaria General Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle.

“La militancia se siente mal correspondida y muy maltratada”, concluyó Chacón Aguayo, quien denunció prácticas de exclusión en su contra por parte del CDE, durante la renovación de los consejos Estatal y Nacional el año pasado, en la que participó como aspirante.

Rechaza Chacón que recorridos tengan fines proselitistas

Aunque falta un mes para que arranque la elección federal y menos de cuatro meses para el inicio del proceso comicial local, Chacón Aguayo rechazó que la cruzada por la identidad tenga como objetivo posicionar a los liderazgos que la encabezan como aspirantes a un cargo de elección popular.

Si bien Eduardo Rivera y Humberto Aguilar son considerados en la elección por la gubernatura, ese tema no se abordó en los encuentros con la militancia, aclaró.

Asimismo, rechazó que la cruzada de los panistas tradicionales tenga como objetivo iniciar “una lucha de fuerzas” en el interior de Acción Nacional con el grupo morenovallista, para aventajar en la asignación de candidaturas.