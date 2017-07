Ella es colosal

Hasta para escribir, esta es semana de vacaciones. Pero en vacaciones uno hace lo que quiere, ¿no? Yo decido escribir, aunque de manera algo más informal, lo que de inicio me da la ocasión de bordar sobre ciertos tópicos sueltos, breves, que quizá no todos los cinéfilos han notado. Por ejemplo, que Ella es un monstruo (Colossal), dirigida por el español –cantábrico– Nacho Vigalondo, es una ficción de nuevo con una vena entre lo paranormal y lo fantástico, cual pasó con Los cronocrímenes, la ópera prima de Vigalondo, que de la noche a la mañana lo puso en boca de todos, hace ya 10 años. Eso sí, fue una especie de “misterio serio” (permeado de sci–fi), mientras que Ella es un monstruo es una comedia negra, bizarra por cierto –con sus dosis de violencia– que al final del día resulta bastante mejor de lo que parece. Una de esas cintas que cuando la vez te desconcierta; cuando la vez por segunda vez te gusta mucho; y cuando la vez por tercera vez, francamente te entusiasma. El asunto es que la gente tenga las ganas, el tiempo y la cartera para verla tres veces. Es probable que sí, porque el tagline de la película afirma que Hay un monstruo en todos nosotros…

Uno de los intérpretes de Ella es un monstruo es Dan Stevens. Pocos tienen presente que se trata del tipo que hizo a la bestia en Beauty and the beast. El mismo que en esa –tan rudo y atemorizante– se atrevió a invitar a una cita formal a Belle (Emma Watson), quien en el momento final del baile (la escena más hermosa de la película), inclinándose, le agradeció el gesto con la más dulce reverencia. Pero claro, es difícil acordarse de Stevens, pues junto a la linda Watson mayoritariamente lució “monstruoso” bajo toneladas de maquillaje, más allá de acicalarse y vestir lujoso frac azul para su date con Belle, que cual vimos resultó más romántica de lo esperado. Pero hay aún más curiosidades relacionadas con Ella es un monstruo. Anne Hathaway, a cuyo personaje alude el título, estaba en su cuarto mes de embarazo durante el rodaje. Tal vez por eso se la nota más consciente de sus movimientos, menos espontánea; más “rítmica”, digamos. Ahora bien, en la película tiene peso específico esta frase: “Me disculpo; fue un error. No volverá a suceder”. Alguien me ha hecho notar que, literal, es exactamente lo mismo que dijo el entonces Rey Juan Carlos, a propósito de su participación en una cacería de elefantes en Botswana. No olvidemos que Nacho Vigalondo es español.

Ella es un monstruo –actuada por Hathaway (Gloria) y Jason Sudeikis (Oscar) como estelares– tiene que ver con el vínculo de Gloria con un monstruo a–la–Godzilla que, de la nada, se hace presente en Seúl, Corea del Sur, a miles de millas de ella. Por si fuera poco, Oscar, amigo de Gloria desde niños, tiene una vivencia idéntica con el robot gigante que aparece también en Seúl, para asolar a la ciudad y pobladores en “sociedad” con el monstruo. ¿De qué tipo es ese vínculo? El monstruo imita en Seúl –magnificados, cobrando víctimas– los movimientos que Gloria hace a una cierta hora, en un parque de un pueblo gringo; exactamente lo que sucede entre el robot y Oscar. ¿Por qué pasa este absurdo, imposible de creer? Porque el cine es cine y entre sus potestades están los eventos fantásticos. Algo sucedió en la infancia de Oscar y Gloria –un fenómeno electromagnético no–tan–natural, 25 años antes– que sin saberlo “hermanó” a ambos con Seúl y monstruos que la visitan. Como ya había mencionado, Ella es un monstruo es una cinta muy extraña, que en cuanto a “personalidad” no se parece a casi nada que hayas visto; que evade la tentación de ceñirse a un tono específico (la comedia, en concreto) y que de entrada desconcierta, porque te toma desprevenido. Pero reitero: es mucho mejor de lo que parece y, en efecto, gana substancia a cada nueva mirada. No va a ser un clásico, pero en una de esas se convierte en algo cercano a “film de culto”, porque tiene lo necesario.