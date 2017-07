Ejidatarios: Banck busca construir un CIS en terrenos comunales de La Resurrección

El comisariado ejidal y miembros del Comité Comunitario Indígena de la junta auxiliar de La Resurrección denunciaron este miércoles que el gobierno de Luis Banck Serrato intenta despojarlos de las tierras comunales de las canchas deportivas, donde está un juego de pelota prehispánico para construir en su lugar un Centro Integral de Servicios (CIS).

En una rueda de prensa, el comisario ejidal Miguel Serrano Rodríguez, además, dijo que esta área donde se pretende edificar la oficina gubernamental se encuentra en el inicio del Parque Nacional La Malinche.

En 2014, aclaró, los ejidatarios dieron permiso a las autoridades municipales para construir una unidad deportiva, pero aseguró que en ningún momento donaron el predio. Por lo tanto, advirtió al gobierno de Luis Banck que los ejidatarios de La Resurrección están dispuestos a todo y a defender hasta las últimas consecuencias las áreas comunales, que representan 13 mil metros cuadrados.

Explicó que el pasado 12 de julio los ejidatarios recibieron un oficio de la Dirección de Atención Vecinal, con número SGDAVC 01765/2017 y firmada por su titular Benito Fernández de Lara López, donde se pide a los ejidatarios entregar las tierras.

“Nosotros no necesitamos un CIS, y si el ayuntamiento de Puebla quiere construirlo que compre terreno, pero que no nos quite nuestras áreas que son patrimonio del pueblo”, reclamó.

Incluso Miguel Serrano acusó que Banck actúa en complicidad con el presidente auxiliar suplente Maximino Tetla Cacaxo, quien asumió el cargo tras el encarcelamiento del procesado político Leonardo Báez Serrano.

“Sabemos que no solo quiere un pedazo de la cancha deportiva donde está el juego de pelota prehispánico, sino que ahora el gobierno se quiere expropiar una parte que ya corresponde al Parque Nacional de La Malinche”, advirtió.

El comisariado Miguel Serrano refirió que en el año de 2014 unas personas de La Resurrección intentaron vender la zona deportiva de la comunidad, pero el mismo ayuntamiento de Puebla les dijo que este predio está en resguardo y es propiedad del ejido.

Para ello, hizo público el documento en el que la misma autoridad capitalina confirmó que las tierras no tienen dueño y que están bajo resguardo de la propia comunidad.

Por su parte, el abogado Rafael Cabrera, a cargo de la defensa legal, explicó que el terreno pertenece a los ejidatarios y no al gobierno municipal.

Informó que en el año 2004 el entonces presidente auxiliar Antonio Pascual Coyotl Juárez emitió un acta de donación de las tierras a 11 representantes de la comunidad.

Una década después dijo que en 2014 se efectuó una minuta de trabajo en la que el Secretario de Gobernación municipal, el jefe del Departamento de Infraestructura del Instituto del Deporte, el presidente auxiliar y el comisariado ejidal nombraron un Comité Administrativo de la Unidad Deportiva que entregaría un informe trimestral de las actividades ante el ayuntamiento.

Por esta razón, refirió que el coordinador Jurídico de la gestión pasada entregó llaves de la Unidad al comisariado para su administración; sin embargo, explicó que para junio de 2016 el gobierno de Luis Banck Serrato aseguró en el oficio número 262/2016 que el predio era propiedad del ayuntamiento, a través de una operación de compra–venta.

Desde entonces, reclamó, el ayuntamiento ha buscado la manera de despojar a los campesinos de las tierras que por años son de uso comunal.

Al final, el abogado reveló que está latente la amenaza por parte del municipio de Puebla que llegará este sábado 29 de julio, al mediodía, a recuperar el deportivo, por lo que ya se organizan para defender el predio.