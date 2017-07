No interesa al PVEM formar parte del FAD en Tlaxcala: Piñón

El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tlaxcala, Jaime Piñón Valdivia descartó participar en las pláticas encaminadas a la conformación del Frente Amplio Democrático (FAD) que convocó la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para los comicios de 2018.

De hecho, Piñón Valdivia aseguró que por el momento el PVEM no tiene ningún interés por formar parte de una mesa con otros institutos políticos donde se aborde este tema, pues además refirió que la intención de la dirigencia nacional es participar solo en las elecciones federales del próximo año.

El pasado lunes, Cambrón Soria reveló que las dirigencias estatales del PAN, PT, PAC y Panal habían respondido de manera positiva al llamado de participar en una eventual integración del FAD y dijo que esperaba que el resto de los institutos políticos, excepto el PRI, atendieran esta convocatoria.

Entrevistado vía telefónica, el dirigente estatal del PVEM calificó de mediático el llamado hecho por el PRD estatal con la finalidad de posicionarse entre la población tlaxcalteca con miras al proceso electoral del próximo año cuando se renovarán la LXII Legislatura local y las cámaras de Senadores y Diputados federales.

Piñón Valdivia reconoció haber recibido un oficio por parte del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del sol azteca, a través del cual se le invita a participar en una mesa coordinadora de los trabajos para la integración del FAD, pero afirmó que no dio respuesta a dicho documento.

El PVEM prevé participar solo en las elecciones de 2018

Consideró que el llamado de la dirigencia perredista está adelantado a los tiempos que marca la normatividad para integrar una eventual alianza partidista para las elecciones de 2018, además de que está sustentada en escenarios hipotéticos que pueden no llegar a realizarse.

“En lo personal, como secretario general del partido en Tlaxcala no le he respondido. Esto obedece simplemente a que el Partido Verde es nacional, como el PRD, el PRI o Nueva Alianza, con la única salvedad de que nosotros no hacemos compromisos por adelantado o buscamos realizar escenarios hipotéticos”, anotó.

“Creo que trata de buscar publicidad, sobre todo por la nueva disposición que sacó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre que los dirigentes de partido no pueden salir en spots ni en comerciales, siente que le afecta. El Partido Verde primero trabajará en lo nacional y en consecuencia estará trabajando las estrategias estatales”.