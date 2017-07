Juez declara Ilegal la terminación del noticiario de Aristegui en MVS

Un juez federal emitió una sentencia a favor de Carmen Aristegui y determinó que a la radiodifusora MVS “no le asistía la razón ni derecho alguno para interrumpir o terminar” el noticiario dirigido por le periodista, informaron los abogados de la comunicadora.

El Juez Guillermo Campos Osorio, titular del Juzgado 14 de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió que, de manera indebida e ilegal, se le impidió a Carmen Aristegui y a todo su equipo continuar con el programa de radio transmitido a nivel nacional durante más de seis años hasta el 15 de marzo de 2015.

La sentencia judicial fechada el 15 de julio pasado concluyó que el pretexto utilizado por la radiodifusora para terminar anticipadamente el contrato con Carmen Aristegui fue, en realidad, el anuncio del lanzamiento de la plataforma Méxicoleaks, sin que en ello hubiese existido conducta ilegal, ni de la conductora ni de sus colaboradores, y reiteró que la periodista jamás incumplió sus obligaciones contractuales o legales, de acuerdo con un comunicado emitido por el despacho Quijano, Cortina y De La Torre.

La sentencia determinó que es falso que la periodista hubiese explotado ilegalmente las marcas de MVS; que hubiese infringido sus derechos de autor, violado las leyes de la materia, o que hubiese mentido o divulgado aspectos confidenciales del contrato.

También se absolvió a Aristegui de pagar cantidad alguna a MVS y se declaró que no había incurrido en ningún tipo de responsabilidad.

Añadieron que, si bien MVS puede apelar la decisión del Juez Campos Osorio, tendrá que remar contra corriente porque, entre líneas, la sentencia deja ver que “MVS utilizó argumentos espurios y de mala fe, que seguramente no serán vistos con buenos ojos por el Tribunal Unitario de Circuito a quien toque resolver la apelación”.

Esta decisión también complicará para Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración de MVS, los diversos juicios que adicionalmente ha planteado contra Aristegui, pues los jueces encargados deberán atender las consideraciones vertidas en el fallo, así como aquellas que en su momento esgrimió sobre libertad de expresión y derechos fundamentales el juez federal Fernando Silva García, consideraron los defensores.

Aseguraron que “lo más probable es que esta controversia regrese a la Suprema Corte, donde debió ser resuelta desde un principio, cuando la periodista pidió un amparo que se desechó en circunstancias muy cuestionables y en contra de Jurisprudencia obligatoria, a pesar de que ya se le había concedido la suspensión definitiva que perseguía precisamente el evitar que no se volviese irreparable la conducta que en esta sentencia ya ha sido declarada ilegal”.

“En éste, como en todos los casos, no se debe olvidar que la justicia que no es pronta y expedita no es justicia“, concluyeron los abogados.