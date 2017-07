Con anónimos acusan al alcalde y policías de Esperanza de proteger a “El Bukanas”.

De manera anónima, vecinos de Esperanza han acusado al edil de Esperanza, Eduardo Barajas Huerta, y a la Policía Municipal de estar coludidos con Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”, quien a cambio de protección le daría al alcalde emanado del Partido Movimiento Ciudadano y los uniformados comunales parte de los recursos ilícitos generados a partir de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región.

No obstante, en declaraciones que ha hecho a medios el munícipe ha asegurado no solo que no conoce al máximo capo de los huachicoleros en el país, sino que ni siquiera se había percatado de su actividad en Esperanza.

La madrugada del pasado lunes, en la colonia Buena Vista de Esperanza, hubo un enfrentamiento entre efectivos de la Marina y la guardia personal de “El Bukanas”, la cual saldó con la muerte de cinco criminales.

Para la mañana ya había en ese municipio ubicado en los límites con el estado de Veracruz varios enviados y corresponsales de medios poblanos y editados en la capital del país, a quienes algunos vecinos entregaron notas anónimas con denuncias idénticas en contra del edil izquierdista.

“La delincuencia en este pueblo siempre va a estar, ya que el presidente municipal y los policías escoltan a los que roban el combustible y no hacen nada porque reciben parte de lo que roban, así que pedimos que investiguen al presidente municipal”, dice el mensaje, que fue publicado en una foto por el portal especializado en información sobre inseguridad pública Puebla Roja.

Este lunes fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron a esta casa editorial que se indagan posibles filtraciones de los cuerpos de seguridad pública municipal hacia el capo huachicolero “El Bukanas”, que le habrían ayudado a huir en al menos tres ocasiones en el último año, como sucedió la madrugada de este lunes.

Además, durante una entrevista que se le hizo en el marco del anuncio de una exposición del ejército en Puebla, Javier Lozano Alarcón, jefe de la oficina del gobernador, José Antonio Gali Fayad, a pregunta expresa, sugirió que podría haber fugas de información desde los cuerpos oficiales para alertar sobre los operativos de su captura.

“Precisamente después del enfrentamiento del pasado viernes, buscando a ‘El Bukanas’ él pudo evadir la justicia. Yo no sé si alguien le avisó, yo no sé si eso fue lo que ocurrió: el hecho es que escapó y suponemos que se pasó a Veracruz y por eso es que el gobernador de Veracruz está haciendo el ofrecimiento de esta recompensa”, expresó el portavoz, refiriéndose –en primer término– a la confrontación del 21 de julio, que saldó con un marino muerto y cuatro criminales ultimados y –en segundo lugar– a la oferta de un millón de pesos por información que ayude a la detención del líder, que ha sido vinculado al cártel de Los Zetas.

–¿Usted decía que la evasión podría ser derivada de un chivatazo, puede ser que haya alguien infiltrado de su banda (en las corporaciones)? –le cuestionó en seguida una reportera.

–No puedo estar generando nuevas hipótesis de esto –contestó el vocero–, el hecho es que se está muy cerca de su captura, no importa si es a través de este tipo de enfrentamientos u operativos, hay que capturar a este delincuente que es muy peligroso.