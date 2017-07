De espaldas a la oposición, PAN-PRD aprobarán crédito a Luis Banck: PRI

Dirigentes y diputados del PRI denunciaron que el Congreso del estado construye de espaldas a la oposición una mayoría que encabezan las bancadas del PAN y el PRD, para autorizar al alcalde de Puebla capital, Luis Banck Serrato, la contratación de un crédito de alrededor de 600 millones de pesos que podrá utilizarse de manera discrecional.

En medio de esos señalamientos, el coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional, Jorge Aguilar Chedraui, suspendió la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la que supuestamente se plancharía el tema este día.

Fuentes del Congreso informaron que el proceso parlamentario para la autorización del endeudamiento sólo se pospondrá 24 horas, ya que las comisiones de Presupuesto y Crédito Público y de Hacienda y Patrimonio Municipal tienen programada una mesa de trabajo mañana para dictaminar la iniciativa, con el objetivo de que se someta a votación del pleno el jueves.

Acompañado por la coordinadora de la fracción tricolor, Silvia Tanús Osorio, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, reprobó que el ayuntamiento de Puebla, en colusión con el cabildo, solicite el financiamiento sin soportarlo en un proyecto ejecutivo que confirme que se destinará a seguridad y pavimentación, como presume el alcalde.

A su parecer, la falta de soporte ha propiciado una manipulación del monto a contratar, pues en un inicio la autoridad capitalina pretendía que la deuda ascendiera a 2 mil millones de pesos, la cual bajó a 800 millones durante su discusión en el cabildo, hasta reducirse a los cerca de 600 millones que el Congreso pretende autorizar.

Reprobó que los legisladores de Acción Nacional desoyeran el llamado que les hizo a desechar la petición, pues el presupuesto del gobierno municipal demuestra que los recursos que pretende obtener Luis Banck pueden captarse de la propia hacienda pública a través de recortes en partidas no prioritarias.

Alertó la posibilidad de que la línea de crédito se convierta en un “gran negocio” a favor de particulares, porque de manera “mañosa” la solicitud del ayuntamiento se ideó para que la autoridad municipal pueda sustituir la contratación de financiamiento por un compromiso de pago adquirido bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).

Silvia Tanús rechazó su participación en una supuesta reunión que la Junta de Gobierno sostuvo la noche de ayer, donde la mayoría de los coordinadores parlamentarios avaló autorizar el crédito esta misma semana, según versiones periodísticas.

“Si ayer, de manera totalmente ilegal, citaron a una Junta de Gobierno por la noche, el partido no fue notificado, situación que me parece muy grave porque todo lo habíamos trabajado en consenso y siguiendo los causes legales”, criticó.