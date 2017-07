Zaira Alvarado, de la UPAEP, al Mundial Sub 19; que se realizará del 22 al 30 de julio en Italia

Zaira Alvarado Aldama, integrante del equipo Águilas UPAEP y estudiante de Fisioterapia, fue convocada por el coach Israel Zermeño para integrar la selección nacional sub 19 que participe en la Copa del Mundo Sub 19 Femenil FIBA en Italia del 22 al 30 de julio.

México quedó sembrado en el grupo D junto a las selecciones nacionales de Japón, Australia y Hungría. El sábado el representativo tricolor abrirá la competencia frente a las europeas, el domingo jugará ante las australianas y terminará la fase de grupos el martes 25 contra las niponas.

Como logro personal, Zaira le dedica esta convocatoria a sus seres más cercanos. “Se lo dedico principalmente a mi familia que me ha dado todo el apoyo y que sin ella no hubiera logrado estar acá, y a todas las personas que me han brindado su apoyo y confianza”, finalizó.

En su primera temporada con UPAEP, Zaira Alvarado consiguió el Campeonato del Ocho Grandes y el segundo lugar en la Universiada Nacional.

Con selección nacional Zaira Alvarado ya ha disputado el Centrobasket u17 en 2015, el pre mundial u–18 el año pasado y ahora estará con la selección nacional u19 en la Copa del Mundo.

Zaira Alvarado ha tenido un gran año con UPAEP, donde ha buscado un lugar en este plantel de primer nivel como son las Águilas bicampeonas de la Liga ABE y sub campeonas de la Universiada Nacional, por lo que tiene un buen futuro dentro de esta institución.