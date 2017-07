EEUU: LA COYUNTURA POLÍTICA Y LA ECONÓMICA ANTE UNA CRISIS ESTRUCTURAL

I.- ¿TRUMP: RETROCESO TÁCTICO O DERROTA ESTRATEGICA?

El de Trump, es (o era) un proyecto que en términos gruesos, pretendía rescatar al capitalismo de EEUU de la crisis estructural por la que viene reptando. En su discurso inaugural, apuntaba que “hoy no estamos ante una mera entrega de poder de una administración a otra o de un partido a otro, sino que vamos a transferir el poder de Washington D.C. y os lo vamos a entregar a vosotros, al pueblo estadounidense. Durante demasiado tiempo un pequeño grupo de la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del Estado mientras la gente soportaba los costes. Washington floreció, pero la gente no compartía su riqueza. Los políticos prosperaron pero los puestos de trabajo se fueron y las fábricas cerraron (…). Lo que realmente importa no es el partido que controla nuestro Gobierno, sino si nuestro Gobierno está bajo el control del pueblo.” ¿Contra quienes iba Trump?

Primero, contra el gran capital financiero especulativo anclado en Wall-Street, el que se beneficia de una alta tasa de plusvalía asociada a baja inversión industrial y bajos ritmos de crecimiento. Intereses de los cuales el mejor representante político ha llegado a ser el partido Demócrata. Este partido (subordinado a Wall Street como denunciara Sanders) se ha ido desligando de los grandes sindicatos (que de hecho apoyaron a Trump), distanciado de la herencia del Roosevelt del “New Deal” y ha buscado legitimar al neoliberalismo. Ciertamente en el equipo de Trump hay gente ligada a Wall-Street, pero el programa económico que se ha delineado hasta ahora, no responde sensu-stricto a esos intereses. Y precisemos: no se trata, ni remotamente, de destruir al capital financiero-especulativo. El punto es otro: que se mueva en términos que no dañen el desarrollo del capital industrial.

El programa de Trump también perjudica (en términos muy relativos) al gran capital transnacional de EEUU. Éste, buscando maximizar sus ganancias, fracciona y desmenuza el proceso de producción conjunta y traslada buena parte de sus actividades al extranjero para luego vender el producto final en EEUU. Incluso, traslada su casa matriz a países donde paga menores (o ningún) impuesto. Se trata de una artimaña jurídica, pero eficaz para reducir costos. Todo lo cual confirma el aforismo: “el capital no tiene patria sino intereses”. Pero lo que es bueno para esos capitales no lo es para el país. Este pierde producción, pierde empleo, pierde ingresos fiscales y ve deteriorarse más y más su balanza de pagos. Trump, para el caso, pretende repatriar esos capitales. Su gran problema: el “hacer de nuevo grande a América” no siempre o necesariamente, al menos en un plazo mediano o corto, favorece a ese gran capital trasnacional. Es decir, se delinea una contradicción a subrayar: entre los intereses de la nación en cuanto tal y los intereses del gran capital. Muy asociada está la contradicción de fondo, la que se puede plantear así: conflicto entre los intereses del capital en su conjunto y de largo plazo, versus los intereses parciales y de corto plazo. El problema no es nuevo: en diversas circunstancias históricas, para salvar al capitalismo, hay que afectar a buena parte de los capitalistas particulares, algo que Keynes señaló con bastante clarividencia. Esta situación suele dar lugar a muchas confusiones: algunos creen que se ataca al capitalismo (a Roosevelt se le acusó de “comunista”) y otros piensan que todo sigue igual, que nada cambia. Por lo mismo, no perciben la novedad de los tiempos.

Segundo, iba contra el “stablishment”. Decía en voz alta lo que los “políticos” consideraban “incorrecto” (aunque sí verdadero). Y en una sociedad agotada por el estancamiento, la regresividad distributiva y por los políticos tradicionales, logró una audiencia impresionante. De hecho, Trump no sólo fue contra los demócratas del tipo Hillary Clinton. También, contra los grandes “barones” del partido republicano. El sistema, como se sabe, tiende a ser inercial y en términos casi espontáneos se niega incluso a las reformas que buscan salvarlo.

Tercero, en el plano internacional, Trump apuntaba a un reajuste profundo de la política de EEUU. Lo central: recuperar la gran supremacía económica que se ha empezado a perder desde los ochenta del siglo pasado. Con ello, también avanzar a una redefinición de la política internacional. Para el plazo largo, el gran contrincante es China. La que ya hoy, en lo económico empieza a dominar en algunos rubros importantes. Y en lo político-militar, se puede pronosticar que en un cuarto de siglo (un poco menos o un poco más) llegue a ser la gran potencia dominante (si EEUU no reacciona). El desafío es económico y militar, pero en el corto y mediano plazo no implica un conflicto militar abierto. Algo que, por el lado chino, hay voluntad y plena conciencia de que se debe evitar: hoy, una guerra no les conviene. Esta línea política central se debe traducir en políticas regionales congruentes. En Europa, obligar a las grandes potencias a pagar los costos de la NATO y distender la relación con Rusia. En vez de apoyar militarmente a los nazis de Ucrania, buscar integrar a Rusia, en lo económico, con Europa y el mismo EEUU. De paso, evitar que se unifique con China. No olvidemos que Rusia mantiene hoy un gran poderío militar pero su peso económico es bajo. Arriesgar una guerra (como es el propósito vg., de Hillary Clinton, una señora muy histérica) es un sinsentido con un costo elevadísimo. Algunos se manejan con reflejos del anti-comunismo antiguo y cerril y ven en Rusia a la antigua URSS. Pero la Rusia de hoy es un país capitalista en reconstrucción (fase de acumulación originaria ya muy avanzada) y cuyo único “problema” es que “no se deja mangonear”. Es decir, al revés de buena parte de los otros países europeos (hoy tan olvidados del viejo De Gaulle) que con los EEUU aplican la línea del “yes man”, Rusia se maneja con alguna independencia respecto al gran patrón. Con todo, la histeria anti-Rusia que han provocado la CIA y los medios, es altísima: si usted es político y caminando por la Avenida 7 de New York se cruza con otro transeúnte que resulta ser ruso, ya es acusado de “traición a la patria”. La campaña apunta contra Trump y lo ha debilitado in-extremis. Al punto que, por lo que se ve, parece sentirse obligado a sostener que él es tan “macho” como Miss Clinton en contra de los rusos.

El otro gran eje apunta al Medio Oriente. Ejemplifiquemos con Siria: en vez de buscar derrocar al régimen de Bashar al-Assad (partido Baath) y de hecho apoyar al Estado Islámico (el “Yihad”) que rebasó muy rápidamente a la oposición no radical, no ir más allá de presiones no militares. Es decir, repetir las aventuras de Bush y Clinton-Obama en Libia (Kadafi) e Irak (Sadam Hussein), sólo destapa un avispero incontrolable (el radicalismo musulmán de Al Kaeda, de los yihadistas y otros). En el Medio Oriente, Estados Unidos está metido en un lío feroz. Algunos hablan de esquizofrenia. Por ejemplo, en Irak combate al Yihad y a los de Al Kaeda. De paso bombardeando y asesinando sin asco a miles de civiles. Pero en Siria, apoya militarmente a la oposición, donde están Al-Kaeda y el Estado Islámico (ISIS). Fuerzas que en los últimos años sí han utilizado gases tóxicos. Y no está de más recordar: luego de la llamada “primavera árabe”, la que vg., en Egipto dio lugar al gobierno de los “hermanos musulmanes”, este movimiento fue reprimido o derrocado con cargo a dictaduras militares apoyadas por EEUU. En breve, como siempre, la cacareada defensa de los “valores democráticos” no se ve por ningún lado, salvo por el lado de la dictadura mediática.

Las propuestas de Trump no son menores. Implican un reordenamiento estructural (de derecha nacionalista) del capitalismo estadounidense. Pero tiene un talón de Aquiles mayor: la falta de una organización política propia y de una articulación ideológica bien estructurada. El apoyo que ha recibido, por lo mismo, no se traduce en una fuerza política alta y puede ser volátil. Su programa tiene componentes fascistas, pero por su misma debilidad orgánica (no es Marie Le Pen, tampoco Hitler o Mussolini), puede ser más preciso hablar de “proto-fascismo”.

El problema quizá mayor radica en la oposición interna. Esta controla al grueso de los medios de comunicación y, sobremanera, ha puesto en evidencia que el “Estado profundo” (“deep State”) responde casi del todo a la vieja coalición en el poder. Por ejemplo, caso a subrayar, los de la CIA y el FBI, que han desplegado actitudes prácticamente golpistas contra el nuevo mandatario. La campaña contra Trump ha sido despiadada, lo ha arrinconado, y ha cuasi asimilado a parte de sus aliados más inseguros (vg., dentro de los republicanos). Se ha llegado a hablar de “impeachment” y hasta de golpe. Situación que pone en evidencia algo a subrayar: el Estado no solamente responde con absoluta violencia cuando es amenazado por la izquierda socialista: caso de Chile, con Allende. También, aunque con un tono obviamente menor, cuando el bloque de poder vigente es amenazado con una reestructuración. Con Roosevelt, no olvidemos, hubo una campaña feroz. Con Trump también. Aunque Roosevelt encarnaba un capitalismo progresista y Trump responde a una línea de derecha nacionalista. Roosevelt salió adelante y Trump, a juzgar por los últimos acontecimientos, parece haber sufrido un “golpe blanco”. Es decir, para no ser derrocado, se ha visto obligado a ensayar una política que responde al ultra-neoliberalismo. El reciente bombardeo a bases sirias (con “justificaciones” tan falsas como las esgrimidas por Bush en contra de Hussein) y que es también un fuerte desafío a Rusia, el bombardeo a los cerros de Afganistán, más las amenazas de guerra contra Corea del Norte y el riesgo de una conflagración incluso atómica, son muestras de lo dicho. Al hacerlo, Trump nos ha mostrado lo que habría hecho Hillary Clinton y, a la vez, ha tirado a la basura buena parte de su diseño político. Algunos opinan que es sólo un “paso táctico”: retroceder para luego mejor atacar. Después de todo, los disparos han sido calculados para no provocar daños mayores. Pero en el contexto actual, tal retroceso puede ser irreversible. Amén de que estas volteretas causadas por la política interna, pueden desembocar incluso en una debacle nuclear.

Para el pueblo norteamericano, la situación es bastante oscura. La posible alternativa de un capitalismo progresista y democrático (del tipo esbozado por B. Sanders) no ha prendido, en parte por las propias inconsecuencias de Sanders. Y la posibilidad de una ruta socialista está aún más verde. La situación pudiera ser graves pues el conflicto entre los de arriba puede llevarse entre las patas al mismo pueblo trabajador.

II.-MUTACIONES POLÍTICAS.

Los partidos políticos son organismos sociales, como regla de masas, que representan determinados intereses de clases. O, más precisamente, intereses de determinadas fracciones de clases. Su actividad gira en torno al Poder, sea para administrarlo o para luchar por obtenerlo. Y no olvidemos que es el Estado la institución central del Poder.

La conexión a subrayar sería la que conecta la actividad práctica objetiva del Partido con tales o cuales intereses de clase (o de fracciones de clase) objetivos. Por práctica objetiva entendemos la que efectivamente despliega la organización partidaria, no la que pueda proclamar en discursos o declaraciones. En el plano discursivo se pueden decir misas, pero es la práctica real la que define la naturaleza clasista del partido. Esa práctica real, ¿a quién beneficia? Tal es la pregunta decisiva.

Al respecto, suelen operar diversos factores de discusión. Uno, es la situación económica de los dirigentes políticos. Muy frecuentemente, se dice que un partido no debe calificarse como burgués (pro-capitalista) en tanto sus dirigentes no sean empresarios capitalistas. O bien, se dice que un partido se debe calificar como pequeño-burgués en tanto sus dirigentes también lo sean. En suma, díme la situación de clase del dirigente y te diré la postura clasista del partido. Pero las cosas no son tan mecánicas ni sencillas. Si se trata vg., de Sebastián Piñera, el nexo entre situación de clase y postura clasista es más que evidente: la una coincide con la otra. Si se trata de la señora Bachelet, su gobierno ha sido de orientación neoliberal, pero que sepamos no es ni gran empresaria ni dueña de grandes paquetes accionarios. No es una capitalista per-se. Pero en su actividad política ha sido del todo favorable al gran capital financiero y exportador. El criterio a manejar fue adelantado por Marx: “no debe creerse que los representantes democráticos son todos tenderos o gentes que se entusiasman con ellos. Pueden estar a un mundo de distancia de ellos, por su cultura y su situación individual. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá, en cuanto a mentalidad, de donde van los pequeños burgueses en modo de vida; que, por tanto, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan a aquéllos, prácticamente, el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada.”(Cf. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte).

Un segundo factor de confusión se refiere a la naturaleza clasista de la militancia partidaria. ¿Se puede calificar como burgués a un partido en que el grueso de su militancia y adherentes son asalariados, obreros y capas medias? Aplicar este criterio llevaría a enredos mayores. De hecho, la resultante sería que no hay partidos burgueses (pro-capitalistas). La razón es sencilla: el peso numérico de la clase capitalista es mínimo: en México apenas si llega al 1.5% de la ocupación total. En Chile no supera el 3-5%. Y si hablamos de partidos que impulsan el modelo neoliberal, tenemos que su base sería brutalmente misérrima. En México, no más de 400 familias y en Chile menos. En otras palabras, un partido de masas y pro-capitalista, por definición debe operar con adherentes que en su mayor parte se localizan en una situación de clase que no es la de capitalistas. Entendiendo por “postura clasista” la opción o preferencia política de la persona, es evidente que en los partidos de masas que operan en favor de la clase dominante, debe darse una abierta disociación entre la situación y la posición (o “postura”) de clase que maneja el grueso de sus adherentes. Lo cual, también nos señala la presencia de una extendida “falsa conciencia de clase” en tales segmentos. Algo que, también, es condición de la estabilidad del sistema.

La naturaleza de los partidos no es algo inmutable. Amén de que algunos aparecen y otros nacen, existen los que a lo largo de su trayectoria experimentan un cambio cualitativo en su naturaleza política. Por ejemplo, en Chile el Socialista fue tradicionalmente un partido opuesto al capitalismo e impulsor del avance a una sociedad socialista. Luego del golpe de Estado de 1973, empezó a virar y en la actualidad no solamente es defensor del régimen capitalista. Peor aún, es defensor de la variante neoliberal del capitalismo. Y como todavía conserva bases populares importantes, deviene una real bendición para el sistema: le proporciona importantes bases sociales de apoyo al bloque de poder.

En EEUU, el partido Demócrata puede ser otro ejemplo de tales mutaciones. Podemos recordar que fue el partido de F.D. Roosevelt, el impulsor del New Deal y de una alianza entre la gran burguesía industrial y los grandes sindicatos industriales. En su tiempo, Roosevelt fue acusado hasta de “comunista”. Todavía se le considera como una típica expresión de un capitalismo democrático y expansivo. Hasta los años sesenta ésta fue la tónica de los demócratas. Pero desde los ochenta o un poco antes, éste partido comenzó a virar de rumbo. El país pasó desde un régimen económico más o menos keynesiano a otro de tipo neoliberal. Por lo mismo, en el bloque de poder pasaron a dominar el gran capital financiero especulativo (“Wall-Street”) y las grandes corporaciones transnacionales. Y el gran representante de estos intereses, curiosamente, pasó a ser el partido Demócrata. Este, se empezó a separar más y más de su antigua base obrera, la que experimentó un desempleo creciente y salarios en descenso. Por lo mismo, no debe sorprender que en las últimas elecciones presidenciales, el grueso de los estamentos obreros votaron por Trump. Esta mutación todavía no ha sido asimilada y se sigue pensando en un partido Demócrata que es progresista, democrático y favorable a los segmentos populares. ¿Cómo entender este proceso?

En el último tiempo se distingue entre reivindicaciones transversales y verticales. La

distinción no es muy rigurosa pero se viene utilizando más y más (vg., por B. Sanders) y nos puede ayudar a comprender el “cambio de piel” recién mencionado.

¿Qué entender por intereses transversales?

Estos, son intereses que pueden interesar a todas las clases y fracciones de clases. Tanto a las de arriba como a las de abajo. Por lo menos, a la gran mayoría de los grupos y personas que integran a esos bloques. La pregunta que obviamente surge es si son tan compartidos por qué no se han materializado todavía. En general se alude a inercias culturales. Lo que pudo ser útil vg., para la clase dominante ya no lo es. Pero los prejuicios que se acumularon y solidificaron en el “tiempo antiguo” operan con alguna inercia no menor. En EEUU éste puede ser el caso de la discriminación racial que han sufrido los negros. En los viejos tiempos de las economías de plantación en el sur de EEUU, tal discriminación pudo ser funcional. Ahora, ya no lo es y hasta un hombre de raza negra ha llegado a ser Presidente (B. Obama). Pero el prejuicio aún no desaparece. Con las preferencias sexuales ocurre otro tanto. Con las mujeres también: son discriminadas en el trabajo, con los ingresos, en las relaciones domésticas, etc. También se le prohíbe el derecho al aborto. En términos generales se suele hablar de “derechos civiles”. Y se suele pensar que la profundización del orden democrático pasa por la plena implantación de esos derechos. Y más de un periodista-publicista de derecha, apunta que se trata de reivindicaciones de la izquierda. En verdad, lo que sí se observa es el afán de encauzar la actividad de la izquierda por esas rutas y, de este modo, transformarla en una fuerza “honorable” y “responsable”.

El aspecto que poco se menciona pero muy probablemente fundamental, apunta a una condición: la clase dominante debe estar dispuesta, con algún regateo, a satisfacer esas demandas. A veces, incluso a impulsarlas. Lo que importa es: la clase dominante tiene derecho de veto sobre las demandas económicas y sociales. Y sobre el aludido tema de los llamados “derechos civiles”, termina por aceptarlos. Por eso, casi llegan a ser más o menos indoloros. En este sentido, no puede extrañar que partidos que han sido de izquierda y anti-capitalistas, cuando cambian de giro y toman el sendero de la integración al sistema capitalista, de modo casi espontáneo concentran su actividad reivindicativa en las llamadas reformas transversales.

Los intereses verticales son los que más le interesan a la clase trabajadora. Si éstos son los intereses centrales en el espacio de la política, podemos deducir que es el conflicto de clase el conflicto dominante. Por lo mismo que hay un desarrollo importante en la conciencia de clase y en la capacidad orgánica de los de abajo. Por supuesto en la dimensión vertical también operan los intereses de la clase dominante. Pero operan como fuerza que se opone con gran tenacidad al interés de los trabajadores. Podrán aceptar algún incremento salarial leve, pero no más. Aquí, sí ejercen su derecho de veto los de arriba. Y si la presión de abajo resulta ya peligrosa, no vacilan en aplicar la violencia a secas. Para lo cual, disponen del poder del Estado.

Pues bien, lo que ha pasado en el partido Demócrata, según el mismo Sanders, es que olvidó las reivindicaciones verticales y sólo se interesó en las transversales. Y este político, luego de las pasadas elecciones presidenciales, viene realizando giras políticas por todo el país, buscando reagrupar a trabajadores y bases populares. Su mensaje es claro: se debe rechazar la sumisión del partido a Wall-Street y recuperar un sentido popular efectivo. Como durante su pre-campaña viene ahora encontrando un apoyo significativo, sobretodo en sectores juveniles. Sanders ha percibido el hastío con el sistema político todavía vigente y, al parecer, ahora sí estaría dispuesto a abandonar las filas de partido Demócrata y fundar otro, con un contenido más democrático y popular.

Valga agregar: el capitalismo de EEUU atraviesa por una crisis estructural. Hoy, la contradicción básica se da entre el bloque de poder (grandes transnacionales y capital financiero especulativo) y el capitalismo americano en cuanto tal. Lo que es bueno para los primeros perjudica al capitalismo de EEUU en su conjunto y en cuanto nación. Los primeros pueden estar felices y boyantes. Pero, a la vez, el capitalismo en cuanto tal se debilita más y más. ¿Por qué? Porque el negocio de unos se logra afuera y no dentro del territorio. Y el negocio de los otros supone una economía estancada y con alta tasa de explotación.

III.- TRUMP, EL “ESTADO PROFUNDO” Y LA CRISIS ESTRUCTURAL.

En nota previa hemos señalado la mutación experimentada por el partido Demócrata en los EEUU. Entretanto, ¿qué ha pasado con los republicanos? Desde la Segunda Guerra, se han ubicado a la derecha de los demócratas. Mientras estos empujaban una política económica con algunos rasgos keynesianos, los republicanos optaban por Milton Friedman y la gente de Chicago (los amigos de Pinochet). No les gustaba la regulación estatal ni la inflación “reptante” y en la disyuntiva intereses versus beneficios del capital industrial, optaban por los primeros. En la actualidad, siguen defendiendo al capital trasnacional y al gran capital financiero. Y como los demócratas ahora también lo hacen, opera una convergencia bastante amplia. A nivel de bases, contaban con segmentos medios (cuellos blancos, nueva tecnocracia, etc.), agrarios. Y pocas bases obreras.

Una diferencia que siempre han tenido con los demócratas, gira en torno a los derechos civiles: se oponen al aborto, al matrimonio “igualitario”, etc. En sus líderes ha existido algún racismo. Y en un segmento pequeño, algún nacionalismo. En realidad, en la actualidad (2017) la única diferencia sustantiva entre demócratas y republicanos gira en torno al tema de los derechos civiles. Con lo cual, se alimenta la crisis de legitimidad que ha empezado a erosionar al sistema político gringo.

Para el caso no olvidemos: el modelo neoliberal vigente en EEUU desde los años ochenta o algo antes, ha provocado un descenso en los salarios reales y una muy regresiva distribución del ingreso: el sistema sólo trabaja para favorecer a un delgado 1% de la población más rica. Obama en su campaña prometió corregir tal situación pero nada logró. Más bien la consolidó y, por lo mismo profundizó el malestar de “los de abajo”.

En este contexto, emerge una situación curiosa: la clase obrera industrial que empieza a distanciarse del partido Demócrata y que no suele ser muy proclive a los republicanos, es atraída por Trump. Y es a partir de éste que empiezan, eventualmente, a votar republicano.

En este marco, los altos jerarcas republicanos –que no simpatizan con Trump y su programa- terminan por aceptar (muy a regañadientes) al actual presidente: les aporta votos que de otra manera jamás lograrían. Como en los versos famosos, pueden recitar: “si me los quitas me muero; si me los dejas me matan”.

Para entender bien el problema, primero hay que entender bien el problema sustantivo que enfrenta el capitalismo estadounidense. Éste, se deriva de la pésima distribución del ingreso y del bajo nivel de la inversión. Hablamos del así llamado “problema de la realización”. Es decir, no basta producir: hay que vender lo producido.

Consideremos el Producto (PIN) generado. Una parte, que equivale a los salarios que se le pagan a los trabajadores productivos, se vende conforme esos obreros gastan sus salarios en la compra de bienes de consumo. Lo que resta por vender, representa la plusvalía (ganancias) potencial.

¿Qué gastos pueden comprar esta parte? Primero, tenemos el consumo y la inversión de los capitalistas. En Estados Unidos, hacia el 2007, el consumo de los capitalistas compra un 9.7% del excedente. Y la Inversión privada neta apenas un magro 1.2%. Lo cual, ya nos alerta sobre la existencia de un problema mayor.

Luego, tenemos los gastos del Gobierno. Estos alcanzan a comprar un 25.3% de la plusvalía potencial. Hasta aquí, llevamos un 36.2 % del excedente vendido.

Otro rubro clave apunta a los mercados externos. Pero curiosamente, EEUU importa más de lo que exporta. El saldo externo, como porciento del excedente generado llega a un negativo 7.5%. O sea, en vez de resolver agrava el problema. Siendo éste, otro de los problemas más graves. Hasta ahora, tenemos un 28.7% vendido.

Un cuarto grupo de gastos son los improductivos. Estos explican un 54.7% de las ventas del excedente lo que revela la alta irracionalidad del sistema. Si sumamos, llegamos sólo a un 83.4%.

¿De dónde pueden salir otras compras? La respuesta es que hay gastos adicionales (de consumo y de vivienda) que se logran con cargo al endeudamiento de las familias, del orden de casi un 17%. Un mecanismo que, a la larga, es insostenible.

Apuntando a lo medular, tenemos tres grandes problemas y que son de orden estructural: a) un nivel de inversión demasiado bajo; b) el saldo externo negativo; c) un exceso de gastos improductivos. Resolver problemas como los mencionados exige que la economía estadounidense cancele el modelo neoliberal y avance a otro patrón de acumulación. ¿Cuáles podrían ser las alternativas?

Dejamos de lado tanto una opción socialista como otra de tipo demo-burgués que se inscriba en la herencia del New Deal de Roosevelt. Para estas rutas, no existe la fuerza política necesaria. La opción, entonces, viene por el lado de una derecha no convencional y que simboliza Trump. En lo económico, ¿cuál es la propuesta de Trump?

Por el lado de la tasa de plusvalía, en el mejor de los casos se podrá dar un leve descenso. Por lo mismo, el crecimiento debe orientarse hacia el Depto. I de la economía, el que produce medios de producción incluyendo armas. Para ello, se le asigna un papel mayor al desarrollo industrial, a la política fiscal y a la arancelaria. Algo bastante novedoso, dadas las preferencias neoliberales que han imperado en el último tiempo. Con la política de impuestos y arancelaria, se busca que la tasa de rentabilidad de la inversión en el territorio nacional, iguale o supere a la que se obtiene fuera (hoy es al revés). De hecho, se plantea privilegiar el mercado interno y avanzar a una política de sustitución de importaciones. También se plantea un muy fuerte gasto fiscal en obras de infraestructura (caminos, aeropuertos, etc.) y en la industria militar. Las obras públicas, amén de resolver un rezago fuerte en la materia, generan bastante empleo y, a la vez, tienen un bajo componente importado.

Por el lado del sector externo, junto a una política arancelaria muy diferenciada, se busca redefinir (o desahuciar) algunos tratados comerciales como el que opera con Canadá y México.

En términos muy generales, el plan parece coherente. Pero se debe advertir que puede provocar reacciones contrarias de grupos nada menores. Uno: el de las grandes corporaciones trasnacionales que verían eventualmente molestadas las cadenas productivas que han ido tejiendo. Dos: el del gran capital financiero-especulativo trasnacional. En parte porque Trump es enemigo de subir las tasas de interés, pero sobremanera porque una economía con alta inversión productiva y alto desarrollo industrial, se aleja automáticamente de las rutas que sigue la especulación financiera. La deducción es muy clara: en el corto plazo, se perjudica a los dos grandes pilares del bloque de poder. A lo cual, se debe agregar de inmediato: en el plazo largo (y hasta mediano) esos capitales, sobremanera las grandes CMN, se verían muy beneficiadas. Más aún, en la actualidad, el de Trump representa la única salida relativamente factible, a la crisis estructural del capitalismo americano. Con un problema que no es menor: Trump carece de una base partidaria propia y sólida.

El dilema y conflicto que así se perfila parece nítido: entre los intereses de corto plazo versus los intereses de largo plazo del gran capital. A la vez, entre los intereses del capitalismo estadounidense en su conjunto versus los intereses de una parte.

Hasta hoy, la pugna resulta despiadada. Y no favorece a Trump. Los dioses vienen segando a los que uno pensaba eran sus favoritos. De hecho, el llamado “Estado profundo”, (CIA, FBI, alta burocracia) viene desplegando un ataque frontal en contra de Trump. Se busca deslegitimarlo con cargo a toda clase de trapacerías y, al final de cuentas, darle un golpe de Estado y sacarlo del juego.

Si existiera una izquierda, fuerte y socialista, uno podría imitar al gato y lamerse los bigotes. Cuando los de arriba se destruyen entre sí, los de abajo se pueden ahorrar algunas penurias. Pero esa izquierda, todavía no existe. Aunque las realidades del presente la empiezan a reclamar más y más.