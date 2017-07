Doctorante de la UAP obtiene premio de The International Centre for Diffraction Data

El método de síntesis desarrollado por Sarmiento Arellano y sus asesores, los doctores Enrique Rosendo Andrés, Tomás Díaz Becerril y Román Romano Trujillo, no requiere de altas temperaturas ni de condiciones especiales para obtener el material con dimensiones nanométricas. Cabe señalar que la variación de las condiciones con las que se sintetizan los materiales –como ocurre en este caso– permite controlar el tamaño y la forma de las partículas.

Desde 2012 The International Centre for Diffraction Data (ICDD) reconoce anualmente con el Robert L. Snyder Student Travel Award a cinco estudiantes del mundo, por sus contribuciones y descubrimientos en torno a las propiedades de diversos materiales, para multiplicar y mejorar sus aplicaciones a favor de la humanidad.

Con estos resultados, Sarmiento Arellano se convirtió, como ya se apuntó, en la tercera estudiante de una institución mexicana en recibir este premio, el cual le será entregado durante la 66th annual Denver X–ray Conference, que tendrá lugar del 31 de julio al 4 de agosto en Big Sky, Montana, Estados Unidos.

En dicha jornada académica presentará el trabajo titulado: “Phasetransformation and enhancement of estructural propertieson CdSe films withannaealing in air atmosphere”, que contiene los avances que le permitieron vencer al gran número de estudiantes de diversos países que postularon en esta convocatoria.

En este trabajo se sintetizaron películas de CdSe bajo condiciones ambientales y se realizaron tratamientos térmicos aestas, con el fin de estudiar su cambio de fase y las propiedades cristalográficas que este cambio aporta en el material.

Por iniciativa propia de ICDD, el estudio cristalográfico de CdSe desarrollado por la estudiante fue publicado en la base de datos PDF±4®, específicamente el difractograma correspondiente al CdSe en su fase cúbica, así como los parámetros estructurales encontrados por la estudiante en este material, todo lo anterior en escala nanométrica.

Cabe destacar que esta publicación, registrada con la ficha 000–066–1632, le permitió a Sarmiento Arellano postularse y ser seleccionada por el comité directivo de la ICDD, que tiene sede en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, como miembro estudiante de este centro, desde octubre del año pasado.