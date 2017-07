Que siga la impunidad

No obstante que más de 40 organizaciones civiles y 18 columnistas han formado el colectivo #VamosPorMás, para que la corrupción no continúe adelante, sin freno, a la administración de Enrique Peña Nieto le tiene sin cuidado lo que digan y hagan los mexicanos contra los actos de abuso de funcionarios y empresarios.

Es hora que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sigue tranquilo, otorgando más contratos a constructoras que defraudan en todas sus obras y esperando que su jefe haga una señal para moverse a donde le ordenen.

Lo advirtió el subdirector del periódico La Crónica (18 de julio), Francisco Báez, frente a la tragedia del socavón: no habrá investigaciones ni remociones, y la tragedia de los muertos en la carretera será, como afirmó Gerardo, un “mal rato”. Es decir, nada que lamentar, sino algo ocasional, circunstancial, anecdótico.

Y para que se olvide lo de Ruiz Esparza, llega Javier Duarte, a quien de hoy en adelante sólo nombraremos como “Javier N”, ya que si mencionamos su apellido lastimamos su presunción de inocencia, al decir de la autoridad, y seremos demandados. No importa, todos lo conocen, por ello en su recorrido al reclusorio Norte lo llenaron de insultos los mexicanos que pagan impuestos y están en condiciones económicas cada vez más graves, no importando los anuncios oficiales tan faltos de sensibilidad y contenido.

Pero que Javier N puede salir libre, ya lo anuncian Raymundo Rivapalacio (El Financiero, 18 de agosto), quien dice que los expedientes están mal integrados, como anotó el juez del caso, Gerardo Moreno. Lo mismo que el doctor en derecho Miguel Carbonell (El Universal, ídem), el cual apunta que la impunidad es el sello de la justicia mexicana, y afirma: estamos en manos de “políticos ineptos que llevan tantos años gobernando y matando (literalmente) a sus ciudadanos”.

Coincide con ellos, Alonso Cedeño (El Universal, ídem), señalando que nadie le atribuye al gobierno en redes sociales la detención de Javier, todo apunta a su excarcelación y la impunidad es el sello de la casa. O sea, quienes se expresan por los nuevos medios están realmente en contra de los que aseguran gobiernan, quienes lo hacen, en realidad, para una minoría que se enriquece ampliamente.

Hasta el momento, de los 439 millones de pesos que se supone utilizó el ex góber de Veracruz para unas parcelas en Campeche, únicamente están acreditados 38.5 millones de pesos. Esta es la esencia de lo que se acusa a quien utilizó miles de millones de pesos para su uso personal y familiar, defraudó, según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de 2010 a 2015, 45 mil millones de pesos; creó con su mujer Karime, hoy a buen resguardo, empresas fantasmas, y realizó estropicios en salud, educación y vivienda. Tanto que incluso en noticiarios televisivos diversos se muestran obras sin conclusión y echas al aventón, parecidas al famosísimo socavón cerca de Morelos.

La secretaría de Relaciones Exteriores, con su mal aprendiz, Luis Videgaray, dijo al llegar el ejemplo de priismo de nueva generación (frase contundente de Enrique Peña Nieto), que “el gobierno de México está cumpliendo su compromiso de obtener resultados concretos (sic que se quiebra fácilmente) para cerrar los espacios de impunidad” (sic de risa loca).

Pero no señalan que, al decir de las autoridades guatemaltecas, el fugado entró a nuestro vecino país con un pasaporte oficial, y no por medios ilegales. Por ello querían extraditarlo, lo que hubiera ayudado a que le impusieran más cargos, pero se pidió la deportación, con el objeto que no haya un juicio más amplio. Tal vez por ello la juez, Sandra Leticia Robledo, suspendió dos órdenes contra el implicado, por cinco delitos no graves.

Y ¿qué cree? Ahora Tomás Yarrington en Italia, se dice también inocente y señala que es perseguido político (sic con un cigarro de mota), lo cual puede llevarlo a la libertad. También Roberto Borge, en Panamá, consiguió una congelación de su orden de aprehensión en México (sic helado).

Actualmente hay siete gobernadores presos y nueve son investigados, entre ellos uno que próximamente terminará su mandato en Nayarit, Roberto Sandoval. Claro, todos son del PRI (mayoría) y el PAN.

Tiene razón Diego Luna, al leer el documento de #VamosPorMás: “Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio”. Añade: “Hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto tiene que terminar”. Y concluye: “Queremos vivir en un país justo y libre”.

Dicha aspiración será posible si en realidad nos atrevemos a denunciar agravios, agruparnos y movilizarnos. Lo que hicieron los ciudadanos y la organización “Ahora” que piden la sustitución de los integrantes del INE, que lejos de resolver problemas graves, toman vacaciones para meditar sus votos (sic enloquecido).

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44