Anel Nochebuena dice que es una minoría la que se opone al programa de Artistas urbanos

La directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar, minimizó las movilizaciones, señalamientos y pronunciamientos de un sector artístico, académico e intelectual importante de la ciudad que ha dicho no al cuestionado programa de Artistas urbanos que impone el ayuntamiento capitalino.

Durante una entrevista, estimó que las marchas y protestas en el zócalo de la ciudad, son actos de una “minoría mal informada que va llevando mal el tema”.

La funcionaria municipal dijo que la “gente que se ha manifestado no tenía los lineamientos del (programa ya publicado en el) Diario oficial para analizarlo”.

Acotó que en el caso del IMACP los pronunciamientos se dieron de manera posterior a la publicación del dictamen.

Incluso, a la pregunta de los representantes de los medios de quién o quiénes habían sido los responsables de abordar a destiempo el tema, señaló a los regidores de Cabildo. “Hay una mala comunicación evidentemente”, sostuvo.

Sobre la serie de 60 amparos interpuestos por El Barzón poblano ante los Juzgados federales I, II y VI, en la Ciudad de México, Nochebuena Escobar consideró que no hay de qué ampararse puesto que dicho programa no viola derechos de libertad de expresión, de trabajo o de tránsito.

“No hay de que ampararse. No sé de la parte legal. La libertad de expresión es libre (sic). No hay censura sobre la libertad de expresión; no obstante, esta es libre pero tiene límites”.