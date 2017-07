Estudia INAH condiciones de edificio histórico derribado por las lluvias

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza los estudios respectivos para determinar las condiciones en que se encontraba el Portal Hidalgo del municipio de Apetatitlán, edificio histórico que se derrumbó la noche de este martes.

Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, delegado de esa institución, prefirió esperar el dictamen final del análisis sobre el comportamiento del inmueble (que data del siglo XIX), el cual ya presentaba problemas.

Una reconstrucción estaría en función de las condiciones en que haya quedado la estructura, “sería ideal y deseable para recuperar la proporción urbana de la ciudad”, indicó el funcionario federal.

Al tiempo, confirmó que las lluvias causaron este derribe, el que “por fortuna” no provocó más que daños materiales, pero “es una llamada de atención”.

Hasta en tanto no haya un resultado, dijo que todavía no se pueden deslindar responsabilidades hacia una autoridad o un particular. En torno al señalamiento contra este Instituto porque los escombros no habían sido retirados, puntualizó que el INAH “no es el barrendero”, sino una instancia normativa.

Expuso que ante la situación, el INAH ha establecido comunicación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), para que se extremen precauciones, pues desde junio se ha registrado un temporal atípico, ya que la cantidad de agua que cae es grande y en poco tiempo, lo que obliga a tener más cuidado.

Entrevistado al concluir la rueda de prensa para anunciar el Octavo Coloquio Internacional sobre Patrimonio Inmaterial, Emilio Velázquez reiteró recomendaciones a propietarios de edificios antiguos, que brinden mantenimiento y reparen deterioros; aunque dijo que en ocasiones no son aceptadas las sugerencias y reveló que la mayoría de esas personas no acude al INAH para recibir asesoría.

Edificios de carácter histórico o antiguo deben ser remozados

Sobre el riesgo de que otros inmuebles viejos se vengan abajo, respondió que se desconoce la cifra, por lo que una tarea que podría emprenderse es la de visitar a dueños e inquilinos, pues existen muchas vecindades añejas, de ahí que llamó a arrendatarios a denunciar en caso de que un casero no dé mantenimiento.

“Tienen la costumbre de quitar aplanados expuestos y dejar el adobe porque dicen que se ve muy bonito, por lo que dejan desprotegido el muro. Es increíble que un edificio de 200 años en un temporada o en un lapso de 20 años se deteriore aceleradamente, eso es imputable al propietario o custodio”, declaró a medios de comunicación.