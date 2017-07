Se requieren 40 mdp para cambiar colectores pluviales en la capital: Ávalos

El ayuntamiento capitalino requiere de alrededor de 40 millones de pesos para cambiar los colectores pluviales y evitar inundaciones en las comunidades de Ocotlán, Atlahapa, Acuitlapilco e Ixtulco, señaló la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca.

Reiteró que la totalidad del municipio necesita reemplazar ese tipo de tubería, pero que no se compromete a hacerlo “porque es mucho” recurso y remarcó que la Cámara de Diputados federal no etiquetó fondos a esta Comuna para este año.

En el caso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) hay un monto de 15 millones de pesos, asignado solo para pisos, techos, baños, drenajes y otros.

Busca Ávalos financiamiento

“Yo sé que este año y el que entra económicamente van a ser difíciles, pero no me asusta, al contrario, eso me da fortaleza para seguir tocando puertas; sé que con ahorros se pueden hacer cosas, ya que compramos parquímetros, drones y material para obra“.

Sin embargo, “estoy muy preocupada” porque Ocotlán, Atlahapa, Acuitlapilco e Ixtulco son las comunidades que más sufren estragos por inundaciones, debido al deterioro de la infraestructura, de ahí que es necesario apostar a colectores pluviales, pues el diámetro de los actuales “ya no nos da”, tienen 30 años, anotó.

Refirió que para poder cambiar ese sistema ha comenzado a solicitar apoyo en instituciones federales, a efecto de gestionar recursos, pues “la gente no entiende si se llevan seis meses (en la nueva administración), quiere resultados”.

El cambio de colectores pluviales es una obra con carácter de urgente, por lo que esas localidades son prioridad, ya que en el caso de Acuitlapilco y Atlahapa, ayudará a evitar que continúe la contaminación de la laguna.

Urge cambiar colectores pluviales en cuatro comunidades

Remarcó que el municipio ha emprendido una estrategia de ahorro mediante la restricción en gastos para recursos materiales y servicios, así como con la reducción de personal, a fin de realizar algunas acciones que permitan mejorar las condiciones.

La alcaldesa fue entrevistada en el marco de clausura de los cursos de capacitación, efectuada en el zócalo de la ciudad. Esos talleres se llevaron a cabo de manera coordinada con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).

Allí, refirió: “aquí, en cortito, sin que me escuchen, ya estamos matando las ratas del parque, las de cuatro patitas, que han proliferado, no lo doy a conocer en los medios porque seguramente voy a ser sujeta a cuestionamientos. Lo hacemos con mucho cuidado porque tenemos que cuidar a nuestras ardillas que son emblema” del parque.