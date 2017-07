60 creadores se amparan ante juzgados federales contra el programa Artistas urbanos

Porque es una ley violatoria de derechos como la libertad de asociación, de expresión, de trabajo y política, un grupo de 60 artistas interpusieron en bloques de 20 personas, ante los Juzgados federales I, II y VI, un juicio de amparo en contra del programa de Artistas urbanos que impuso el ayuntamiento de Puebla a través del Cabildo.

Lo anterior, fue informado Alejandro Carvajal Hidalgo, abogado de El Barzón poblano, al referir que con esta acción se comienza el litigio en contra del ayuntamiento de Puebla , por impulsar esta ley que se parece a la Ley franquista de censura de teatro.

Durante una rueda de prensa, el litigante señaló que el programa es parecido también a una ley mordaza, ya que inhibe y segmenta a una comunidad particular como lo es la de los artistas callejeros.

“A los creadores se les impide su derecho a laborar y se les manda a partes lejanas del centro”, señaló Carvajal Hidalgo.

Acusó que con este programa los artistas que no pasen su casting, paguen una cuota y formen parte del listado, y aquellos que no, entonces no podrán ejercer su labor artística y serán vetados.

Sugirió que este dictamen impulsado por el regidor panista Miguel Méndez se parece a lo hecho en tiempos porfiristas cuando “a los humildes se les vestía de ricos para aparentar”.

Apreció que el programa de Artistas urbanos sí atenta contra la expresión pública y el derecho a ejercer la labor artística en cualquiera de sus disciplinas.