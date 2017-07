La sociedad tlaxcalteca exige al Congreso aprobar leyes del sistema anticorrupción

Representantes de organizaciones civiles, académicas y empresariales advirtieron que no cejarán en su exigencia para que los diputados locales aprueben las leyes secundarias y demás acciones relacionadas con el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SEAET), además de criticar que este martes 18 de julio haya vencido el plazo sin que los legisladores hayan cumplido a tiempo con estos ordenamientos de carácter federal.

En conferencia de prensa en la que se presentó una serie de actividades denominada #VamorPorMás, el representante de la organización Versus Corrupción, Delfino Chamorro Macias dijo que el trabajo que ha realizado el Congreso para crear el SEAET es insuficiente y como sociedad organizada deben establecer una agenda de insistencia permanente y no resignarse a que la Legislatura deje esta tarea para el próximo año.

Además, ironizó que los diputados hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para modificar el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios a fin de incluir a los poderes Legislativo y Judicial en la distribución de los ajustes trimestrales y no aprobar la ley estatal del sistema anticorrupción y sus normas secundarias.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y supeditados a lo que decidan los diputados. A marchas forzadas, en el último minuto, el Congreso está aprobando la reforma constitucional y eso nos deja con una actitud de insatisfacción”, apuntó.

Por su lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Leonel González Martínez criticó la parálisis con la que se ha conducido el Poder Legislativo para la emisión de las leyes del sistema anticorrupción, además de que sea el gobernador Marco Antonio Mena el que proponga los decretos que han sido aprobados en la materia.

“Aquí tenemos que ver que no se hiciera eso, no dejar que el Ejecutivo haga esa labor que le corresponde a los ciudadanos, el Legislativo si bien es el que tiene que aprobar esas leyes, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ver que se haga de manera correcta, no podemos permitir que el Legislativo haga lo que viene haciendo hasta hoy, nada”, apuntó.

En tanto, el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo dijo que como sociedad organizada no están dispuestos a que se retrasen más los trabajos por parte del Poder Legislativo para la emisión total del SEAET.