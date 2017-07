El alto riesgo que implica el boom de la bolsa de valores

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 2 de enero de 2107 estaba en 45,674.16 puntos, y el viernes 14 de julio del presente, cerró en 51,162.23 puntos, manifestando un crecimiento de 12.0 por ciento, que es el doble de lo que creció la BMV en todo 2016, que fue 6.2 por ciento. El crecimiento de la Bolsa, va aparejado con la apreciación de la moneda nacional, es decir, con el abaratamiento del dólar. El 2 de enero de este año, la paridad cambiaria estaba en 20.73 pesos por dólar, y el 14 de julio era de 17.56 pesos por dólar, es decir, el peso muestra una apreciación de 15.25 por ciento en este periodo. Si cuantificamos las ganancias de la BMV en términos del dólar, muestran un crecimiento de 27.25 por ciento. Es decir, si Usted hubiera invertido en la Bolsa el 2 de enero y hubiera vendido sus acciones en julio 14, y si ese monto lo convirtiera en dólares, habría ganado 27.25 por ciento en dicha inversión.

Uno se pregunta, ¿como es posible que el mercado de capitales ofrezca tal ganancia, si la economía muestra un pobre crecimiento, que en este año será menos de 1.6 por ciento? Cabe señalar que el precio de las acciones aumenta conforme se incrementan los flujos de capitales a dicho mercado y demandan acciones. ¿Por qué los capitales fluyen a la BMV? Al no crecer la economía, no hay estímulos para invertir en el sector productivo (industrial y agrícola), por lo que los dueños del dinero buscan opciones rentables de inversión, y una de ellas es comprar acciones. Otra de las causas de los flujos de capital a la Bolsa, es el crecimiento de la entrada de capital extranjero. La fuerte devaluación del peso que se dio a fines de 2016, abarató el precio de las acciones en términos del dólar, por lo que han venido inversionistas extranjeros a comprar barato las acciones, y así pasar a tener el control de las empresas que ahí cotizan. Y al entrar capitales al país, se aprecia el peso y se abarata el dólar, lo que incrementa sus ganancias en su moneda. Un elemento adicional de promoción de entrada de capitales al mercado financiero, es el alza de la tasa de interés por parte del Banco de México, lo que incrementa la rentabilidad de los que pasan a adquirir deuda pública. Ello contribuye a la apreciación de la moneda, lo que estimula también invertir en la BMV, dado que ello valoriza más el capital invertido ahí. Otro elemento que ha contribuido a la entrada de capital financiero, así como a la apreciación del peso, como al auge de la Bolsa, son las expectativas que algunos han generado, de que México saldrá bien librado en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que deducen que no será afectada la economía mexicana.

Las autoridades monetarias y hacendarias del país, felices por la entrada de capitales financieros, que han abaratado el dólar, y con ello el precio de los productos que se importan, para de tal forma frenar la inflación, que se les va de las manos.

Cabe recordar que toda crisis financiera es antecedida de boom bursátiles, generados por políticas económicas a favor del sector financiero (y que relegan al sector productivo), así como por el no cumplimiento de las expectativas esperadas.

Hay un dicho que dice “lo que fácil viene, fácil se va”, y esto le hemos padecido mucho. Los capitales financieros internacionales ubicados en el mercado de capitales, como de dinero (deuda pública) se pueden ir en cualquier momento, cuando cambien sus percepciones sobre la economía nacional. Cuando el capital se pregunte si su capital puede estar seguro en una economía que no crece, y que muestra presiones crecientes sobre las finanzas públicas y el sector externo, ante las altas tasas de interés y los altos niveles de endeudamiento y transferencia de ganancias y regalías que realizan las empresas e inversionistas extranjeros ubicados en el país. ¿Como el país va a pagar sus obligaciones financieras, y como va a garantizar las ganancias en la BMV, si la economía no está generando riqueza, porque no crece?

Hay que tener memoria histórica. Hubo gran entrada de capitales a la BMV de 1991 a 1993 y la crisis se manifestó en diciembre de 1994, cuando el capital dejó de venir y salió del país. La crisis de 2009, donde la actividad económica cayó 6.9 por ciento, se dio como consecuencia de la caída de exportaciones y de la salida de capitales. A México no le irá bien en la renegociación del TLCAN. Estados Unidos impondrá sus condiciones, lo que cambiará las expectativas positivas que muchos se han formado sobre la economía nacional, por lo que buscarán otros mercados más seguros de inversión, y terminará el boom de la BMV.