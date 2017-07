Negligencia, corrupción y tranquilidad

Hasta el momento, según la hija de Juan Mena Ruiz y hermana de Juan Mena Romero, la valiente Sonia, las autoridades no han acudido a consolar, remunerar a la familia por la muerte de estos mexicanos, menos aún para acelerar las investigaciones del caso y, ni siquiera está en su radar, castigar a los responsables de tal agravio.

Lejos de ello, Enrique Peña Nieto asistió a una ceremonia de la Policía Federal, donde pidió mayores penas a quienes se enfrentan a ese cuerpo represivo y, después, muy ufano compitió en una carrera que sale cerca de Los Pinos y dijo que está “cerrando fuerte” el sexenio. Encargó, por cierto, a la misma SCT– quien puso oídos sordos a los reclamos antes del accidente en el Paso Exprés (sic mortuorio)- y a la SFP, la cual es una institución de ornato y malas prácticas, la investigación del caso.

Seguimos pues, en esta administración federal con las mismas acciones: negocios grandiosos para funcionarios y empresarios afines, irresponsabilidad en lo realizado, protección a los amigos de todos los niveles, transas al por mayor entre la clase política y financiera y sanciones, cuando no hay de otra, a unos cuantos.

Nada ni nadie conmueve al inquilino de Los Pinos, quien recicla a quienes debió cesar– Videgaray, Murillo Karam y otros-, no entiende que no entiende, lanza discursos sin sustento, hace reuniones de gabinete- muy pocas- para salir en la foto y da negocios muy predecibles a los cuates y consorcios extranjeros (el campo petrolero Zama 1, el más reciente).

La crítica en los medios no importa y ni siquiera el ejecutivo mexicano intenta decir que son noticias falsas, como Trump; la protección a la ciudadanía no tiene sentido y que las encuestas consideren a Enrique como un fardo para los proyectos de su grupo de explotadores, no es tomado en cuenta.

Ruiz Esparza dice: el accidente del socavón es un gaje “del oficio” y lo único que me importa es servir a mi jefe, Peña Nieto. El cinismo y la desfachatez.

El sexenio de la impunidad y la prepotencia.

