Bajo el signo de la impunidad

Han pasado 112 días que asesinaron a Miroslava Breach y 59 que ultimaron a Javier Valdez Cárdenas y no hay ni siquiera una investigación confiable en dichos casos.

Pero no se crea que sean los únicos casos. En el número de julio en la revista Zócalo, la compañera Balbina Flores Martínez, escribe un detallado artículo que titula: “El multihomicidio en la Narvarte espera justicia plena”. Recordamos que en esa acción de hace cerca de dos años, cayeron el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez, más: Mile Virginia, Yessenia Quirós y Olivia Negrete.

Hace poco, el periodista de ESPN, Odin Ciani, exigió a las autoridades mexicanas, especialmente a Peña Nieto, que aclarara y castigara el homicidio de su hermana, Alma Angélica del mismo apellido, llevado a cabo en Baja California. Secundaron dicha petición el ex campeón mundial, Julio César Chávez (a quien le mataron también a su hermano) y José Ramón Fernández. No obstante la importancia de esos señores, nada ha pasado.

Recientemente, el reportero Edwin Rivera Paz, que venía huyendo de Honduras porque temía por su vida, también fue acallado. Esto en Veracruz, donde el señor Miguel Ángel Yunes, simplemente no sabe qué hacer, ya que su único objetivo es continuar con el asunto Javier Duarte, ahora enfocando sus baterías a su todavía esposa, Karime Macías, quien sigue con la abundancia que le dejaron las empresas fantasmas.

El 11 de julio nos enteramos de una conversación entre Javidu y el hoy diputado, Tarek Abdalá (¿Pegasus en acción?) El ex mandatario le reclamaba al entonces funcionario a su servicio (tesorero estatal), que no habían llegado al PRI más de mil millones de pesos, enviados muy rústicamente en unas cajas de huevo; ello ocurrió el 2012. Lo que deja, nuevamente al descubierto, el financiamiento ilícito de los gobernadores al ex partidazo. Y también entendemos por qué a Tarek no se le desafuera y lo han apoyado al máximo sus compañeros de sector y de partido, según la antigua jerga priiana.

Y ya que estamos en el espionaje. La famosa Citizen Lab, de Canadá, explicó que seguramente a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), los escucharon con las mismas herramientas que utilizaron para hacerlo con activistas sociales, periodistas y hasta miembros importantes del PAN, según denuncia, en este último caso, de Ricardo Anaya y otros directivos blanquiazules. Ello cuando los del Grupo investigaron el caso de los 43 de Ayotzinapa.

La matanza en nuestro país no cesa. En Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y muchos otros estados hay decenas de asesinatos.

En Acapulco, escribe el especialista en asuntos financieros, Samuel García (El Universal, 11 de julio), se reportaron 918 homicidios en 2016. De ellos 150 eran empresarios y debido a esta violencia, cerraron mil 800 negocios.

¿Estaremos realmente ante el sexenio del mayor empleo creado por el gobierno y la iniciativa privada? ¿O acaso miles de los ocupados son parte del crimen organizado?

Si la situación acá es problemática, afuera no damos pie con bola. Una de las más recientes pifias fue la negociación azucarera, la cual resultó lesiva en grado extremo para los productores mexicanos. Y ya viene, en poco tiempo, la renegociación del TLCAN, el cual posibilitó en junio que México exportara vehículos a Estados Unidos como nunca, pero Donald Trump que ya presionó a automotrices yanquis a retirarse, apretará más las tuercas.

Claro frente a sus agresiones parece que la dirigencia del país no entiende nada o se hace la sorda. Una prueba de ello es que para Luis Videgaray, encargado de relaciones exteriores, Trump no dijo que México pagará “absolutamente” el muro y para su jefe, Peña Nieto, se tratan de murmullos. Algunos escribidores han dicho que debería leer, Pedro Páramo de Juan Rulfo (Salvador García Soto, El Universal, 10 de junio), para entender el valor de los murmullos, pero sería como pedirle algo fuera de su radar a un mexiquense que únicamente piensa en la sucesión del 2018.

Pareciera que se anularán las elecciones en Coahuila, pero no se crea que por el rebase de dineros en la campaña, tanto de Miguel Riquelme y Guillermo Anaya. Si no para maniobrar con el PAN y apuntalar a que no se impugne la pasada elección del estado de México, donde no hubo límite para hacer ganar a Alfredo del Mazo.

Corrupción e impunidad siguen tan campantes, por eso el Sistema Nacional Anticorrupción será un fantasma en la realidad mexicana.

