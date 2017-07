Descarta Juan Zepeda vínculos con el PRI pero defiende su “Ley Atenco”

Dentro de un discurso en el que fueron recurrentes las acusaciones contra Morena y Andrés Manuel López Obrador, Juan Zepeda Hernández rechazó que el PRI estuviera detrás de la campaña que encabezó en el Estado de México como candidato a la gubernatura del PRD, así como de la gira que ahora encabeza en todo el país de cara a la elección presidencial de 2018.

En una reunión con directivos de medios de comunicación de Puebla, aseguró que se descontextualizó uno de los hechos que lo vincula al grupo político del titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto: la aprobación de la “Ley Atenco” en 2016 por parte de la bancada del sol azteca que en ese entonces él coordinaba.

“Yo no estaba convencido, decidí no votar”

Aclaró que no votó a favor de esa normativa que regula el uso de la fuerza pública, a la que se le comparó con la “Ley Bala” del ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, pero tampoco la votó en contra.

“Yo no estaba convencido, decidí no votar y dejar a ellos (al resto de los diputados perredistas) en la libertad de decidir (…) hubo compañeros que con conocimiento de causa fueron a votar a favor, cuatro de nosotros no la votamos”, explicó, al tiempo de señalar que su espíritu democrático le impidió imponer su voluntad a la fracción parlamentaria.

Aun así defendió la ley, que surgió como una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, pues dijo que brinda garantías tanto a policías como a ciudadanos. Además, refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el ordenamiento en marzo pasado, sugiriendo sólo “correcciones mínimas” en cuatro artículos. “El tiempo nos dio la razón”, concluyó.

Revive Juan Zepeda escándalos de Morena

Juan Zepeda visitó Puebla con el acompañamiento de Roxana Luna Porquillo, secretaria de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y líder en Puebla de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), de la que Zepeda es integrante; a la que se sumó la presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo.

Antes de la sesión de preguntas y respuestas, el ex candidato a la gubernatura explicó que inició un recorrido por el país para promover la unidad del sol azteca, poniendo como ejemplo su participación electoral en el Estado de México este año, donde su partido inició la contienda con una baja preferencia electoral y término en el tercer lugar de la votación.

El actual aspirante a la presidencia del país aprovechó el momento para tachar a López Obrador de soberbio por no aceptar una alianza con el PRD antes del arranque de la campaña, asimismo, acusó a la ex candidata de ese instituto político, Delfina Gómez Álvarez, de incurrir en actos de corrupción como presidente municipal de Texcoco.

De paso, recordó el escándalo generado por la ex diputada Eva Cadena contra Morena y aseveró que Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE que enfrenta un proceso penal en prisión por defraudación fiscal, apoyó la campaña de Delfina Gómez.