Calderón y Zavala exigen al gobierno estatal frenar persecución contra Rivera

Liderazgos del PAN de distintos puntos del país, encabezados por el ex presidente del país Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, acusaron que el ex alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez enfrenta una persecución del gobierno del estado, a la que exigieron un alto.

Es injusta y reprobable la persecución política a @eduardorivera01. Mi solidaridad con él y su familia. https://t.co/98M1M9d9nP — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 13 de julio de 2017

A ese llamado se sumaron los académicos Herberto Rodríguez Regordosa, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y Lilia Vélez Iglesias, de la Universidad Iberoamericana (UIA), quienes advirtieron que existe una “persecución institucionalizada” contra ese representante de Acción Nacional que es “innegable”.

La persecución institucionalizada a @eduardorivera01 cada día huele peor y se revertirá como resortera. https://t.co/owNzvHnAG7 — Herberto Rodríguez (@Herbertorod) 13 de julio de 2017

Embargo de la SFA desata la indignación

Los respaldos a favor de Rivera se emitieron en redes sociales un día después de que se hiciera público el proceso de embargo que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del estado inició en su contra.

El ex presidente municipal de la capital del estado, quien es medido en las encuestas como aspirante a la gubernatura, culpó ayer al ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas de estar detrás de lo que denominó un “acto de represión”, por no pertenecer a su grupo político.

“Urge una Puebla libre, justa y democrática”, manifestó Rivera a Felipe Calderón, luego de que este último calificara de “inadmisible” la intervención de la SFA y censurara la persecución que enfrentan militantes del albiazul en la entidad.

El CEN del PAN lamenta este “nuevo abuso”

Margarita Zavala, actual aspirante del PAN a la presidencia del país, consideró reprobable “la persecución política” que vive Rivera, mientras el secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fuerza política, Fernando Rodríguez Doval, se solidarizó con el ex edil “ante el nuevo abuso en su contra”.

Me uno a la solidaridad con @eduardorivera01 ante el nuevo abuso en su contra — Fer Doval (@ferdoval) 13 de julio de 2017

A su vez, el ex senador morelense Marco Antonio Adame Castillo protestó contra los “actos de intimidación del gobierno del estado” y el “abuso de autoridad”.

Mi solidaridad con @eduardorivera01 y panistas de #Puebla en contra de abusos de autoridad y actos de intimidación del gobierno del estado pic.twitter.com/Qpo5G7RZPq — Marco Adame (@MarcoAdame) 13 de julio de 2017

A las manifestaciones de apoyo se sumó Fernando Manzanilla Prieto, delegado de Morena y cuñado de Moreno Valle, a quien acusó recientemente de traicionar al PAN para apoyar al priista Enrique Peña Nieto.

SFA pretende cobrar multa impuesta por el Congreso

La SFA justificó el proceso de embargo de la casa de Eduardo Rivera en que éste servirá para cobrar la multa de 25 millones 597 mil pesos que impuso el Congreso del estado contra el liderazgo del PAN, dentro de una resolución que se encuentra impugnada ante la justicia federa.

El Poder Legislativo acusa a Rivera de un presunto daño patrimonial de 12 millones 798 mil pesos en la cuenta pública 2013, por el cual no sólo impuso la sanción económica, sino que también lo inhabilitó de la función pública durante 12 años.