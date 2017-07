El teatro al aire libre José Recek, protagonista del documental “Al otro lado del puente”

El Recek, así es como cariñosamente le llaman usuarios, talleristas, profesores y público en general al teatro al aire libre José Recek Saade, un espacio gratuito y abierto dedicado al desarrollo, promoción y difusión de las artes en la ciudad que es el personaje principal del cortometraje documental Al otro lado del puente.

Apoyados en su cámara, los realizadores Flor Maya y Rafael Castañeda retratan escenas de la vida cotidiana actual de este foro ubicado en la avenida 14 Oriente y la intersección de la privada de la 16 Norte que fue fundado en 1976 en honor del poeta y actor poblano José Recek Saade.

A lo largo de 24 minutos desfilan decenas de niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, niñas y niños, todos ellos usuarios, profesores o alumnos de los diversos talleres que se ofrecen actualmente.

El cortometraje –disponible en el sitio electrónico https://youtu. be/2LdtyDhhqzE– inicia con las memorias de vecinos que por décadas han habitado ese barrio. Ellos narran los cambios que tuvo el llamado arroyo de Xonaca por decisiones gubernamentales a la par que hacen referencias de José Recek, a quien recuerdan como un escritor que tenía afición por la tauromaquia, un gusto que determinó la forma arquitectónica del foro que imita una plaza de toros.

“Nuestro barrio no tenía otra diversión, solo había maldad y vicio. No podíamos salir, era conflictivo pero con el teatro ha crecido la cultura. Ahora mis nietos tienen otra expectativa: una cultura del bien”, dice una vecina visiblemente contenta.

A ella, se una la voz de Liliana Olguín, responsable del José Recek, quien señala que el foro estuvo abandonado aproximadamente 20 años, hasta 2003 cuando se recuperó pues estaba abierto al tránsito y había pandillas, asaltos y drogadicción. “El techo fue colocado en 2005, ahora tiene murales y mantenimiento básico. Lo importante es que acerca las actividades a mucha gente, y los vecinos que asisten lo consideran conveniente por su cercanía y gratuidad”.

Frente a cámara, añade que para hacer otro proyecto como este se requerirán años, ya que no es un proyecto a corto plazo sino que consiste en “ganarse la confianza de la gente para que se conforme como una comunidad unida”.

De igual forma, Maricela Lugo, profesora de Iniciación artística, considera que la actual es una comunidad artística sólida, integrada primero por jóvenes y adultos, y ahora por niños que poco a poco llegaron tras ganarse la confianza de los padres de familia.

Para Macondo, profesor de Malabares, su taller no se limita a una rutina artística sino a un proceso de toma de conciencia que hay otras formas de enfrentarse a la realidad. “Los que se acercan lo ven así: no se trata de talleres sino que es una toma de conciencia, una participación activa del contexto”.

Expone que como malabaristas no tenían un espacio para trabajar, pero que hoy en el Recek pueden practicar su trabajo. “Es un espacio abierto y hay un interés natural por participar, algo que le da vida al trabajo que realizamos. Hay más diversidad de personas y ello enriquece la práctica. No obstante, es claro que no existen las condiciones en la estructura del teatro para cubrir nuestras necesidades”.

Esas necesidades, quedaron expuestas en una escena: aquella que retrata la forma en que una torrencial lluvia inunda el foro mientras sus usuarios tienen que ser cargados para poder sortear los peligros de una inundación que poco a poco sube, debido a la caída de agua que proviene desde el llamado Puente de Nochebuena.

“La gente tomar su clase, asiste y llega. El problema es que no sabemos qué tan seguros estamos con la lluvia, las inundaciones y el problema de drenaje que hay”, dice a cuadro Palmira González, profesora de Danza contemporánea.

No obstante ese peligro, concluye Sandra Parra, profesora de Cartonería, el Recek se ha convertido en un punto de encuentro para generar proyectos, actividades y vínculos entre personas.

“El espacio físico es importante pues se ha convertido en una especie de escuela, un patio de recreo, un lugar cómodo y de encuentro”, dice mientras un grupo numeroso baila al son del ritmo africano, en este ejercicio cinematográfico Realizado como parte del taller de Apreciación cinematográfica y cortometraje del propio taller, impartido por Cinemedia este 2017.