Homicidio de Meztli: “En un término razonable” habrá resultados de pesquisas: FGE

Las investigaciones sobre el homicidio la de Meztli Sarabia Reyna llevan “avances muy importantes”, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio Carrancá Bourguet, quien añadió que “en un término razonable”, las autoridades estarán en posibilidades de informar sobre avances concretos en las indagatorias.

Durante la rueda de medios que los titulares del gabinete de seguridad de la administración estatal y funcionarios de corporaciones federales ofrecieron para hablar sobre los resultados del combate al crimen, a Carrancá Bourguet le preguntaron sobre las pesquisas en torno al asesinato político:

“El compromiso es no adelantar hasta que no tengamos elementos concretos que dar a conocer para no generar confrontación entre las líneas de investigación que se hacen”, expresó.

Y añadió: “En el caso del homicidio de Meztli Sarabia, desde luego que nosotros hemos sido muy claros en que estamos trabajando la investigación, no descartamos ninguna línea de investigación. Las que han surgido dentro de la propia carpeta las estamos agotando, hemos tenido intercambios con los abogados de la víctima y con algunos actores de la 28 de Octubre”.

“El compromiso es no adelantar nada hasta que no tengamos elementos concretos que podamos dar a conocer para no generar, digamos, ni desviaciones ni un ánimo de confrontación por cuanto a las líneas de investigación que puedan agotarse”, abundó el servidor público.

Y remató: “Lo que sí le puedo decir es que la Fiscalía está trabajando día y noche en este tema y hemos tenido avances muy importantes, algunos que ya hemos compartido con la propia agrupación, que yo espero que en un término razonable, dada la complejidad de este tipo de asuntos, podamos estar ya dando datos muy concretos el homicidio, qué ocurrió, cómo, etcétera”.

La semana pasada, al repudiar la ejecución de Meztli Sarabia Reyna, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el senador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la investigación del caso, porque no existe confianza en la labor que pueda desempeñar la Fiscalía General del Estado.

De paso, demandó iniciar una revisión sobre el funcionamiento de la FGE, de las policías estatal y municipal, así como de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ante los malos resultados en el combate a la delincuencia.