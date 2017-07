Eroga IMSS 90.3 mdp mensuales en el pago a 25 mil 216 pensionados en Tlaxcala

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eroga 90.3 millones de pesos mensuales para cubrir el pago de 25 mil 216 pensionados en Tlaxcala, informó el delegado Gibrán Alejandro de la Torre González, quien mencionó que por lo pronto está garantizado este beneficio hasta 2020.

En rueda de prensa para presentar en Tlaxcala el informe financiero del instituto que dio a conocer hace unos días el director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, el delegado expuso que los números van por buen camino, pero todavía “no hay que cantar victoria”, sobre todo porque “el tema de los jubilados y pensionados no nos deja dormir”.

De la Torre González indicó que el número de pensionados crece a un ritmo de 4 o 5 por ciento anual en el país y Tlaxcala también tiene esta tendencia “no tan acelerada”. Dijo que el pago a este sector se garantiza porque viene etiquetado en el presupuesto que se asigna al IMSS cada año.

Lo que sí dejó en claro es que si bien el tema de las pensiones genera una presión económica al instituto a largo plazo, “nunca iremos hacia un camino de no pagar pensiones, eso no va a suceder, pues necesitamos ver la transición para que no haya un crecimiento en la población de las enfermedades crónico–degenerativas, esto es importantísimo porque de lo contrario no habrá finanzas que nos puedan alcanzar”.

También dio a conocer que se tiene prevista una inversión de 40 millones de pesos este año en materia de infraestructura en las unidades de medicina familiar y hospitales del instituto.

Respecto de las finanzas de la delegación, De la Torre González mencionó que de enero a mayo de 2017 se han recaudado 497 millones 571 mil pesos, lo que da un promedio de casi 100 millones de pesos mensuales por concepto del pago de las cuotas obrero–patronales.