El edil de Amozoc dice que no está bajo investigación de la PGR por huachicol

Luego de que varios medios de comunicación informaron que el presidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, está sujeto a una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre robo de hidrocarburos a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el edil, quien llegó al poder por la coalición morenovallista Puebla Unida, aseguró que la dependencia federal no le ha informado que está bajo pesquisas.

“Cada quién es responsable de sus actos, cada quién debe asumir sus actos: insisto, yo no determino, la que determina es la PGR, es un delito federal, ella sabrá qué es lo conducente y es información exclusiva, reservada de la PGR. En mi punto particular de José Cruz Sánchez Rojas, hasta ahorita no hay notificación legal, hemos colaborado con la PGR, hemos colaborado con el Ejército, hemos colaborado con Fuerza Física (sic) de Pemex, hemos colaborado con el gobierno del estado y, bueno, seguimos trabajando”.

Pese a que reconoció que hay un cuartel improvisado por el Ejército en Amozoc con 300 soldados enviados para combatir a las bandas de huachicoleros, el alcalde negó que su localidad se encuentre en el llamado “Triángulo Rojo”, la región de mayor incidencia en el país, en hurto de energético a la paraestatal.

De hecho, Sánchez Rojas afirmó que a “Amozoc, pueden visitarlo, es un municipio tranquilo, más tranquilo, siento yo, que los del Triángulo Rojo, ¿por qué?, porque yo siempre manejo mi coche, no tengo guardaespaldas, no tengo chofer y gracias a dios, puedo caminar las horas que sea desde la mañana hasta la madrugada, solo”.

En una entrevista que le hicieron hoy por la mañana en un noticiario de radio local, el edil ratificó que fueron 20 los elementos de la Policía Estatal dados de baja el año pasado, pero aclaró que no se les rescindió por estar vinculados con los huachicoleros, como inicialmente informó la Fiscalía General del Estado, sino porque siete de ellos estuvieron involucrados en robo a transeúnte y a ellos y al resto “se les perdió la confianza”.