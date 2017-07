En Soltepec no existió acta de cabildo que avalara el organismo Ciudad Modelo

La controversia constitucional que interpuso el pueblo de Soltepec en contra de la Ciudad Modelo de Audi podría resolverse a favor del municipio, pues no existe acta de cabildo alguna en la que se demuestre una colaboración entre el ayuntamiento y el gobierno del estado para la prestación de los servicios públicos, facultad que pretende hacer por 30 años el nuevo organismo que dejó el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Así lo explicó este domingo en una asamblea informativa el representante legal del pueblo Soltepec, Lucio Ramírez Luna, quien exhibió todas las actas de cabildo de 2015 y explicó que el gobierno del estado y Congreso local respondieron la controversia diciendo que en un convenio celebrado el 8 de octubre de 2015 el ayuntamiento acordó la intervención del estado.

“La Ciudad Modelo no tiene el aval del municipio, como respondió el Congreso y el gobierno del estado, porque no se contó con el respaldo del cabildo, que es el único facultado para llegar a convenios con el gobierno del estado”, indicó el abogado.

Ante los regidores, el acalde y la comunidad de Soltepec, el abogado constitucionalista informó sobre la contestación del gobierno ante la controversia, además de que el decreto de creación del organismo público descentralizado Ciudad Modelo está viciado desde su origen.

El experto fue claro al señalar que el gobierno del estado no puede recaudar recursos de los municipios porque viola el artículo 115 Constitucional.

Ramírez Luna –el mismo que representó a los opositores a la construcción del teleférico y que logró la modificación del proyecto– explicó a la comunidad que el proceso de controversia constitucional es largo, y ahora se encuentran en la recta final de la presentación de las pruebas, y el desenlace podría verse en un par de meses más.

Afirmó que existen los elementos jurídicos y violaciones a la Constitución Mexicana en defensa de los municipios por la creación de “Ciudad Modelo”.

En entrevista con esta casa editorial, Ramírez Luna indicó que era importante explicar a la población el proceso jurídico de la controversia, pues había habido especulaciones sobre el recurso jurídico e incluso algunos actores políticos habían hecho referencias a la controversia.

“Era importante decirles que no soy militante de ningún partido político, que no existe ningún interés partidista de mi parte y que no soy cuate de Alejandro Armenta, lo conozco sí, pero solo por cuestiones académicas”, aclaró el jurista.

Cabe recordar que al igual que el municipio de Soltepec, el ayuntamiento de Mazapiltepec presentó también una controversia constitucional, por lo que podría haber también una asamblea de este tipo.

Vale la pena señalar que luego de que en febrero pasado los municipios presentaron las controversias constitucionales contra la Ciudad Modelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió las obras en el polígono hasta que se resolviera el recurso legal.

Después, el 9 de marzo la Secretaría General de Gobierno informó que Soltepec y Mazapiltepec, no están no están incluidos en el polígono de Ciudad Modelo, a pesar de que sí fueron contempladas dentro del decreto de creación del organismo público descentralizado.