Definir al candidato a la presidencia antes de alianza con el PRD, demanda Zavala al PAN

Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante del PAN a la presidencia del país, demandó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido, que preside Ricardo Anaya Cortés, definir primero al candidato al Poder Ejecutivo que postulará en 2018, antes de pensar en una alianza con el PRD, para no perder identidad ni fortaleza.

“Yo lo que pido al PAN es que no deje a otros las definiciones (…) no puede ceder decisiones”, enfatizó la esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en la visita que realizó a Puebla el sábado pasado dentro de su gira “Voy por México”, que comprende un recorrido en 45 ciudades durante 31 días.

En entrevista previa al acto masivo que encabezó en San Andrés Cholula, señaló que Acción Nacional debe defender su fuerza electoral, pues es el partido de oposición en el país más votado.

Lo que necesita México, prosiguió la ex primera dama, es un PAN fuerte, no un PAN debilitado volteando a ver alianzas con los partidos.

Para Margarita Zavala, la ruta de acción que debe seguir el albiazul inicia con la definición del abanderado a Los Pinos, para después buscar sinergias con la sociedad civil y, por último, acercarse a los partidos interesados en respaldar ese proyecto.

Además, criticó que no existe certeza sobre el objetivo del frente electoral que propone Ricardo Anaya con el sol azteca, porque algunos de sus defensores afirman que el objetivo es impedir que el PRI se mantenga en el poder, por lo que se tendría que invitar a Morena, mientras otros grupos indican que la lucha es contra Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual se tendría que invitar al PRI.

“Yo soy una gente de alianza, soy alguien que ha aprobado todas las alianzas que me han tocado votar pero siempre he preguntado varias cosas, en el caso de este frente no encuentro información (…) y si no estamos de acuerdo en contra de quién vamos, mucho menos a la hora de definir a favor de quién iremos”, anotó.