Pide López Zavala que la PGR atraiga denuncias por espionaje de Moreno Valle

Tehuacán. Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura poblana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitó desde esta ciudad que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las denuncias por espionaje en contra del ex gobernador del estado Rafael Moreno Valle, al señalar que él también fue víctima de ese delito en la entidad.

Sostuvo que lamentablemente en Puebla el gobierno uso recursos públicos para poder comprar equipos y programas de espionaje para usarlos contra personajes públicos, empresarios y periodistas, pero se dejó crecer a la delincuencia de manera alarmante al grado de que actualmente se viven en todas partes del estado homicidios, robos, asaltos y ejecutados.

A pesar de que todos los ciudadanos se percatan de ese estado de violencia e indefensión el gobierno de Antonio Gali aplica la máxima de “ni los veo ni los oigo” ante una realidad que ya nadie aguante, manifestó López Zavala.

Para el también ex secretario de gobierno en Casa Aguayo hay una copia mala de Rafael Moreno Valle, por lo que es poco lo que se puede esperar del trabajo de Gali Fayad al frente del gobierno de Puebla.

El estado, dijo, ocupa hoy los primeros lugares en corrupción, endeudamiento, inseguridad, huachicol, “en puras cosas malas”, lo que consideró es herencia del mal gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle, por lo que añadió que el ex gobernador debe ser el siguiente en pisar la cárcel.

Javier López Zavala aseveró que la tarde del miércoles, luego de participar durante una rueda de prensa en la capital poblana para promover la marcha que se llevará a cabo el próximo domingo, fue víctima de robo en su camioneta de donde los delincuentes se llevaron documentos y equipo de cómputo.

El ex candidato a la gubernatura poblana señaló directamente al gobierno del estado como responsable de ese ataque al aseverar que se encuentra recabando los videos de la plaza comercial donde dejó estacionada su unidad “para ver a quiénes me mandó el gobierno no solo a espiar, sino a intimidar y a robarme”.

Al hablar sobre sus aspiraciones a la gubernatura poblana adelantó que va a buscar esa posición en el revolucionario institucional para 2018, ante lo cual solicitó que su partido trabaje sin favoritismos ni imposición para la selección de sus candidatos a fin de que todos tengan suelo parejo.

Se mostró confiado en ser el próximo candidato del PRI a la gubernatura poblana, ya que dijo que lleva haciendo un trabajo en favor de la gente desde hace muchos años, además de contar con estructura para dar una batalla de altura en la contienda.

Reconoció que la gente tiene mucha confianza en el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en quien miran a un hombre que habla con verdad, pero dijo que a ese instituto político le falta estructura, lo cual es la razón por la que difícilmente podría ganar una elección, amén de que no tiene candidatos fuertes para competir en Puebla.