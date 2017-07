Dirigente del PRD respalda reforma a Código Financiero y advierte que no es para beneficio de sus diputados

El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Manuel Cambrón Soria defendió la reforma al artículo 299 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, que impulsó su bancada, pues estimó que ello busca garantizar la división de poderes y evitar la sumisión de ésta hacia el Ejecutivo.

Sin embargo, descartó que esa enmienda signifique un “cheque en blanco” a fin de que los integrantes de la LXI Legislatura puedan distribuirse las partidas que a su libre arbitrio, por lo que aseguró que el sol azteca será vigilante del proceder de sus legisladores.

“Con relación a la reforma que recientemente aprobó el Congreso del Estado al artículo 299 del Código Financiero nos parece positiva y refleja un replanteamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el equilibrio de poderes en un sistema democrático republicano es esencial y creo que se había convertido el Congreso del estado solo como una mesa de trámite de los asuntos que al PRI y al Gobierno le interesaban, la decisión y el acuerdo que logró la oposición fortalece la división de poderes y contribuye a generar equilibrios en el Congreso del Estado y su relación con el palacio de Gobierno”, sostuvo en entrevista.

La semana pasada, el pleno del Congreso local aprobó una reforma al Código Financiero para que nuevamente, los excedentes de las participaciones federales que lleguen a Tlaxcala sean asignados entre los municipios y los tres poderes del estado.

En este sentido, puntualizó que dicha enmienda no es para que sus diputados y el resto de los integrantes del Congreso local accedan a recursos extraordinarios y los apliquen en su beneficio, por lo que minimizó las imputaciones que la respecto han hecho diputados afines al PRI y al gobierno estatal.

“Esa decisión de algunos diputados la han querido centrar en el tema de la asignación presupuestal. Lo que se hizo no fue firmar un cheque en blanco a los diputados para que se distribuyeran el dinero, el problema de la asignación se resuelve con dos cosas: que el Comité de Administración sea muy trasparente en cuánto llega y en qué se ejecuta y segundo que haya mecanismos legales que permitan el etiquetado de esos recursos para fines muy concretos… por eso no compartiremos que esa asignación presupuestal que haga el Congreso del estado se distribuya de manera discrecional entre los diputados porque eso no lo respaldaremos y no lo avalaremos”, enfatizó.

Cambrón Soria aseguró que sostiene un dialogo permanente con su coordinador de grupo parlamentario Alberto Amaro Corona a fin de que los recursos que llegan al Congreso local no se conviertan en un “reparto” con ocurrió en la pasada legislatura.