Desmantelar el patriarcado, una tarea pendiente

Cuestionamos la ausencia o deficiencia de políticas públicas en torno a los derechos de las mujeres, pero no cuestionamos el patriarcado. Cuestionamos la falta de presupuesto para los refugios que atienden a las mujeres víctimas de la violencia, pero no cuestionamos las causas de la violencia. Cuestionamos el sobreconsumo institucionalizado que cosifica la vida de las personas, pero no cuestionamos el modo de acumulación de capital. Hoy es cada vez más claro que, para comprender y desmontar las expresiones de la violencia contra las mujeres, no basta con leyes, servicios y presupuesto para atender sus consecuencias, sino que es necesario ir al fondo del asunto y cuestionar el sistema que favorece la producción y reproducción de la violencia, es decir, la violencia de género contra las mujeres, debe comprenderse a través de los procesos históricos del modo de producción capitalista, del colonialismo, la supremacía blanca, el heteropatriarcado y la imposición de la modernidad burguesa como la única forma de vida, que por lo tanto, anula la diversidad de modos de ver y estar en el mundo que no se insertan en la lógica de la acumulación de capital.

Esto lo he aprendido en mi proceso personal de vida, en los espacios académicos en que he podido participar, en los movimientos sociales y organizados de mujeres indígenas y rurales con quienes, en diversos momentos, he podido compartir la cotidianidad y los proyectos de vida. Sin embargo, me he topado también con la constante de que en algunos movimientos sociales si bien surgen con el apoyo de una base social amplia, en ocasiones corren el riesgo de replicar el sistema jerárquico que se está intentando desmantelar. He conocido espacios de organización social, que sostienen la idea que la violencia y subordinación de las mujeres podrá resolverse una vez que se logre ganar la revolución. Y sea que llegue o no el triunfo de la revolución, las mujeres continuamos viviendo condiciones de opresión. La violencia que vivimos las mujeres, se acoge como un discurso de suma utilidad social, permite obtener recursos económicos, es un problema que se le reclama al capitalismo, por lo que, incluso, se convierte en parte fundamental del discurso de los movimientos sociales, incluyendo las campañas electorales, pero siempre queda relegado a un plano menor una vez que se va a incidir tanto en la agenda social como política.

El patriarcado es la lógica a través de la cual otras formas de dominación y jerarquización social son naturalizadas. Es la lógica que enfatiza la creencia que los hombres deben dominar a las mujeres por su evidente superioridad biológica, la lógica que también presupone que el género es binario, y enfatiza la creencia de que las elites de la sociedad, “naturalmente” pueden dominar al resto. Así que quienes están interesados en desmantelar el capitalismo, el colonialismo y el racismo, deben asumir también el compromiso de desmontar el patriarcado.