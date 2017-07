Ha fallado gobierno en el conflicto con normalistas, se ha cerrado a la negociación y diálogo: Corona Pérez

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, J. Carmen Corona Pérez consideró que ha faltado apertura y diálogo por parte del secretario del educación pública, Manuel Camacho Higareda para resolver el conflicto que existe con las estudiantes de la escuela Normal Rural Benito Juárez de Panotla.

Además, lamentó que, la víspera, hayan tenido que intervenir elementos de seguridad pública estatal, para recuperar autobuses que mantenían retenidos las estudiantes, pues consideró que el obligación del gobierno mantener abiertos los canales de diálogo.

“Siempre los excesos van a llevarnos a realidades difíciles, la mesura, el dialogo y la concertación tiene sus tiempos, y a la vez tienen sus condiciones, por eso creo que el diálogo que pudo haber existido se rompió, pero también observo posiciones radicales, no solo de las normalistas, sino del gobierno, y cuando el gobierno empieza a generar este tipo de actitudes, la sociedad va a responder de la misma manera”, consideró.

Abundó que si bien, los estudiantes incurrieron en excesos y en conductas que pueden ser motivos de sanciones legales, “como el secuestro de los autobuses”, también es cierto, -dijo- que no hay un diálogo y negociación como tal con las normalistas, pero “hay una petición de negociación, antes de que entrara la fuerza pública debieron agotarse las instancias de diálogo”.

Ha fallado el diálogo gubernamental en este conflicto, se le inquirió al ex líder sindical magisterial.

“Creo que el gobierno no ha establecido, hasta donde yo sé, la comunicación a partir de los responsables y entonces hablo del secretario de Educación Pública (Manuel Camacho Higareda), porque falta ese canal de diálogo”, espetó.

Incluso, aunque atajó que “no soy quién para dar un consejo”, Corona Pérez enfatizó que “si el tema es el director de la normal y no es un nombramiento por concurso, sino por designación, pues que lo justifique y que lo aplique, yo no le voy a enseñarle qué hacer, pero creo que eso ayudaría a atemperar los ánimos en este momento están muy caldeados, porque para que las alumnas tomaran una determinación de ese tipo, es que no les quedó de otra.., pero hay que conocer el tema de fondo, no solo por lo que nos informan los medios de comunicación”.

Es más, alertó que en caso de no haber una real solución a estas demandas de las normalistas, el conflicto podría agravarse, porque “aunque después de la crisis viene la calma, porque un problema que se resuelve de esta manera (con la intervención de la fuerza pública) genera otro conflicto mayor.

Por ello, hizo un llamado al gobierno estatal y a las normalistas para que actúen con mesura, porque “sé que en esta sociedad, alentar una movimiento de este tipo o replegarlo como lo hicieron, tiene sus consecuencias…porque la realidad que vive la sociedad es distinta a la que se ven en los informes, en los discursos, pero si esa gobernanza no se ajusta a una realidad que nosotros cotidianamente vivimos, entonces viene los sistema autoritarios.