Detiene PGR al alcalde de Palmar de Bravo

La Procuraduría General de la República (PGR) ha informado esta tarde sobre la detención de Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de twitter de la dependencia y por la misma vía el gobernador José Antonio Gali Fayad le agradeció a la PGR y a la Secretaría de la Marina por la detención.

Morales Ugalde, militante del Partido Pacto Social de Integración -aliado electoral del ex gobernador, Rafael Moreno Valle- es propietario de tres gasolinerías en el llamado “Triángulo Rojo”, la región del país con mayor incidencia en el hurto de hidrocarburos. El mes pasado esos establecimientos fueron sujetos a una revisión por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Inteligencia Financiera y Pemex, que confirmaron un desjustie entre ñas compras de gasolina a la paraestatal y las ventas reportadas a las autoriades fiscales, lo que hizo sospechar que en dichos negocios se expendía energético ilegal.

A pesar de estar bajo investigación de la PGR, Morales Ugalde hizo una aparición pública en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador José Antonio Gali Fayad y en una actitud abiertamente desafiante, declaró que no estaba prófugo, como lo había asegurado el vocero de la administración galista, Javier Lozano Alarcón, y que no temía ser arrestado, pues no era un huachicolero.

Autoridades, periodistas y observadores que acudieron a Palmar de Bravo manifestaron que era evidente que el ayuntamiento tenía conocimiento del robo de combustible, pues a pocos metros de la sede de la Comuna había inmuebles donde se almacenaba el combustible robado.

En Palmar también se han suscitado algunos de los enfrentamientos entre huachicoleros y soldados que han sido más difíciles para el Ejército, como el ocurrido el 5 de abril, el 28 de mayo, cuando un convoy fue embestido por los delincuentes y un camión que transportaba a militares se volcó.