Exigirá CNTE destitución de Camacho Higareda como titular de la SEPE

El Consejo Central de Lucha (CCL) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no descartó la posibilidad de exigir la destitución de Manuel Camacho Higareda como titular del sector educativo local, ante la incapacidad que ha mostrado para la reinstalación de los docentes que fueron cesados de sus plazas por no haberse evaluado en su desempeño en el año 2015.

Así lo anunció el vocero del CCL, Agustín Sánchez Corona, quien recordó que la reinstalación de los docentes cesados es parte de un acuerdo establecido en 2016 a nivel nacional entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación (SG), por lo que corresponde a Camacho Higareda cumplir con este proceso.

Refirió que la semana pasada acudieron a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para entregar una lista de 24 docentes que buscan ser reinstalados en sus plazas; ante la ausencia de Camacho Higareda, la relación fue recibida por su secretaria particular y por el responsable de atención a grupos sociales, Rosa María Belén Corona y Alfonso Cortés Fernández, respectivamente.

“Después de esperar como dos horas, nos dijeron que se comunicaron con el secretario de Educación y que nos atendería el 4 de julio a la una de la tarde, pero que solo podríamos entrar tres personas. Nosotros no condicionamos nada, pero si hoy nos dicen que no nos atenderán es que están incumpliendo”, dijo en rueda de prensa celebrada por la mañana de este martes.

Sánchez Corona cuestionó la actitud de Camacho Higareda, pues refirió que ya en otros estados del país, como Veracruz y Quintana Roo, sus respectivas autoridades educativas ya procedieron a cumplir con el acuerdo nacional entre la CNTE y la SG y han reinstalado a los docentes cesados.

Camacho Higareda no quiere cumplir con reinstalación de docentes

“El sábado tuvimos reunión de la CCL y acordamos, uno, acudir a la reunión con el Camacho Higareda, no vamos a permitir que nos reciba otro funcionario; dos, si en la reunión nos dice que no quiere solucionarlo o no quiere, que nos los dé por escrito para regresarnos a nivel federal e ir con su jefe, el gobernador (Marco Antonio Mena Rodríguez) para que lo remueva de la SEPE y ponga a alguien que sí dé solución”.

Consideró que la negativa del titular de la SEPE a este acuerdo nacional se debe a una falta de actitud y de voluntad.

Tampoco descartó que Camacho Higareda esté retrasando la reinstalación de los docentes cesados para presentarlo como un acuerdo con las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero aseveró que lo importante es que se dé solución a este asunto, “la gente sabe que esta es una lucha de la CNTE”.