Elogio de la desconfianza

-Es una crisis del capital monopólico.

El mundo se volvió marxista… qué le vamos a hacer.-

Pablo González Casanova

18-VI-14

I

Oh desconfianza

cara de calcio

en muerte de Posada

¿y tu cara de árbol, de monumento

y de campana

o rostro líquido

ligero acompañante

de lengua y saliva

o rostro salado

o dulce gusto

de lamer tu cara?

Desconfianza dorada

pasaporte para cruzar

el espejo sin quitarse

zapatos ni principios

y preguntar por qué

desconfías de mí

será que el rostro tornasol

de la confianza

es la explicación

eco del instinto

que pronuncia un verbo

verdiazul, dorado y transparente

o un negro vórtice

drenaje del odio

y la venganza

desecho del respeto a preguntas y tristezas

impaciencia que gruñe

amenazante

La desconfianza florece

cuando la sangre llueve

II

Esto huele a electrón muerto

muerta la carga y el espín,

es poder de la entropía

el total triunfo del desorden

victoria del abismo conceptual

que justifica las más agrias diferencias

sabiendo que el protón incompatible

es palabra de honor de la materia

No se asocia la sustancia al azar,

selección y afinidad se confunden

y surgen los cuerpos

y la impredecibilidad hermana

de la desconfianza que gotea

perforando las noticias, los informes;

el ácido de la voluntad disolviendo

uno por uno de la tabla periódica

los instrumentos:

hipócrita catástrofe

que mata la partícula

y la onda que se mide

en longitudes crueles

y gradientes de vida despreciable

Esto huele a electrón muerto

y sin embargo se mueve

III

Quién me repara esta desconfianza

quién olvidó un adjetivo recargado en la pared

quién podría desenrollarlo y a través

de las nieblas del caos y las envidias

repararme el horno de la fe

Quién se atreve a enderezarme el esqueleto

y devolverme la confianza en la química

del canto y la poesía

y dejarme amar a manos llenas:

amar odiar la ideología de la mentira

amar amar y al mar verter

música y sal

con la esperanza de fundar un arrecife

Es obligatorio el voto mineral

que gana el suelo y luego la sílaba

que extiende su membrana

en la que se clava alfiler

la desconfianza:

qué letra es justa o qué silencio

es palabra exacta;

cero es silencio, cifra mayor

es ruido, vocabulario suelto

IV

Qué dice el jaguar

qué dice el venado

qué dice el quetzal

qué dice el jurado

Es injusta la paga

es injusta la fe

teniendo desconfianza

la ignorancia no es ley

Polimerizar la rima

es carbónico dilema

sólo quitarse de encima

las distracciones del tema

Queremos desatar el nudo

escucho mi ciudad ahogada

soy la palabra liberada

y sufro, hago el amor y sudo

No me busco y me puedo encontrar

la verdad es ventura y espejo

soy un muerto feliz, no me dejo

y en la tumba me pongo a soñar

Y nacen las razones del poema

no hay razón, no hay justicia, no hay palabra

no conozco dolor que no se abra

y reviente los dientes del sistema

Es la triste sinrazón que nos quema

la endecasílaba guerra por paz

en donde si tienes y quieres das

porque para todos todo es tu lema

V

¿Quiénes todos, somos nosotros?

Si desconfiar con arte es certeza

desconfiemos ampliamente

y cosechemos certeza tierna

Hay que hacerles un llamado

a los ríos y a las nubes

hay que hablar con el mar

y luego llover todos juntos

Con toda confianza, desconfiemos

Guillermo Briseño